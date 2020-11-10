Кострома, 10 ноября, 2020, 13:18 — ИА Регнум. Педиатрическое отделение Костромской областной клинической больницы имени Королёва переоборудуют для лечения больных с пневмонией. Об этом ИА REGNUM сообщил главный врач больницы Михаил Алексеев. Отделение для пациентов с проблемами лёгких планируется открыть 25 ноября 2020 года.

Костромская областная клиническая больница имени Королёва

Лечение детей с тяжелыми заболеваниями с этого момента будет проходить на базе областной детской больницы. По информации «KOSTROMA.TODAY» всё необходимое оборудование и специалистов также переведут в детскую больницу.

«Сконцентрированность в одном месте врачей узких направлений и специализированного оборудования позволяет повысить качество и эффективность лечения. В детскую больницу будет передано необходимое оборудование, перейдут все специалисты. Поэтому всем, кому нужна помощь, она будет оказываться в полном объеме», — прокомментировали ситуацию в департаменте здравоохранения Костромской области.

Ранее против переноса отделения выступали родители тяжелобольных детей. Они создали петицию, в которой предположили, что «в областной больнице дети будут проходить лечение на более низком уровне, поскольку она не подготовлена для длительного лечения детей с тяжёлыми заболеваниями и в ней нет врачей должных специализаций».

Напомним, в Костромской областной клинической больнице имени Королёва уже существует отдельный бокс для лечения беременных с пневмонией и палаты для пациентов с тяжелыми заболеваниями, у которых обнаружен COVID-19.