Ярославль, 10 ноября, 2020, 13:13 — ИА Регнум. В центре Ярославля разместили плакаты по истории города с фактическими, грамматическими и орфографическими ошибками. На это в социальных сетях обратили внимание ярославские историки и экскурсоводы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стенды в Ярославле

Выставка под названием «Город первых» появилась на Первомайском бульваре. В первую очередь ярославцев удивил плакат, где рассказывается об участии города в преодолении Смуты начала XVII века. Авторы текста в одном предложении приводят взаимоисключающие исторические версии: «Пресеклась династия Рюриковичей, появился самозванец — царевич Димитрий».

Стенд, посвященный Смутному времени

В традиционной исторической науке считается, что династия Рюриковичей пресеклась именно с гибелью царевича Димитрия, который может быть или «царевичем» или «самозванцем».

Стенд о Ярославском автозаводе

Ошибочным является и утверждение, что «автомобильный завод в Ярославле появился еще в 1915 году». Год основания предприятия — 1916-й, а работать оно начало лишь после революции, причем не как автомобильный завод, а как авторемонтные мастерские. Крайне спорно выглядит и заявление о том, что в Ярославле был выпущен «первый в стране дизель-мотор». Первый экспериментальный дизель был создан на московском заводе АМО в 1932 году, собранный в Ярославле двигатель «Коджу» появился лишь в 1933 году и также не был запущен в серийное производство.

Стенд, посвященный аниматору Александру Петрову

Помимо прямых ошибок есть немало некорректных формулировок. В стенде, посвященном художнику-аниматору Александру Петрову, созданный им фильм «Старик и море» назван «единственным российским мультфильмом», получившим премию «Оскар», в то время как фильм был создан в Канаде студией «Ogden Entertainment». В информации о заводе синтетического каучука зачем-то в скобках уточняется «акционерное общество СК «Премьер», как будто речь идет о действующем предприятии. При этом завод давно разрушен, а организация с таким названием прошла процедуру банкротства и ликвидирована.

Стенд о Волковском театре

Есть в стендах и грамматические ошибки. Например, в стенде про Волковский театр говорится: «В нынешнем здании он располагается с 1911 года, возведенный по проекту архитектора Николая Спирина».

Стенд о Ярославской большой мануфактуре

Зачастую между словами отсутствует пробел, что порой делает текст непонятным: «Вскоре Тамесумер и дальнейшая история мануфактуры была связана с семьей Затрапезновых».

Несведущий читатель может подумать, что «Тамесумер» — это какое-то ярославское название, тем более что специфические термины в текстах, как правило, не расшифрованы (как, например, приведенное выше название двигателя «Коджу» — «Коба Джугашвили»).

Есть и другие ошибки и неточности. Простая проверка фраз в поисковых системах позволяет понять, что ряд текстов взяты с различных интернет-сайтов с минимальной обработкой.

В МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города» корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что стенды в Первомайском бульваре готовило управление культуры мэрии Ярославля. В управлении культуры пояснили, что «будут разбираться» с этой ситуацией.

«Жаль, что перед оформлением главных улиц и площадей не выверяют тексты, не обращаются к краеведам и историкам», — написал один из комментаторов в Facebook.

«Все модули сделаны без любви к городу и без души, отсюда и остальное», — комментирует ситуацию другой ярославец.

Выставка «Город первых» появилась к празднованию 1010-летия Ярославля, которое власти отмечали в сентябре 2020 года. Стоит отметить, что сама идея, безусловно, хороша. Но ее воплощение вызывает, как минимум, некоторое недоумение.