Москва, 10 ноября, 2020, 13:13 — ИА Регнум. На правах рекламы

Shelta34.ru Двуспальные кровати: как выбрать самую важную «семейную» мебель

Кровать — «ключевая фигура» в спальне, отвечающая за комфорт сна, — ваш и вашей половинки. Без преувеличения, от совместного выбора «той самой, именно вашей» кровати зависит семейное настроение по утрам и желание отдыхать в собственном доме.

Несмотря на то, что понятие «идеальная мебель для спальни» — довольно субъективное, можно выделить несколько ключевых критериев, которые влияют на потребительский выбор в большинстве случаев.

Итак, на что же обратить внимание и жене, и мужу, перед тем, как купить кровать в гипермаркете мебели или специализированном интернет-магазине?

Габариты и форма

Для того, чтобы не ошибиться, рекомендуем заранее пройтись по комнате с рулеткой: узнайте ширину и длину потенциального «кроватного» места, учитывая расположение другой мебели и окон, выключателей и розеток.

Как правило, двуспальные кровати имеют основание длиной чуть более двух метров и шириной от 140 до 200 сантиметров. Ширина 160 и 180 см — это своеобразный «золотой стандарт».

Если вы ищете что-то необычное, то обратите внимание на кровати круглой формы или мебель с высокой мягкой спинкой во всю стену. Если вы хотите поставить кровать по центру комнаты, посмотрите на модели вообще без спинки.

Важно! Чтобы пользоваться кроватью было на самом деле удобно, обратите внимание на высоту спальной поверхности от пола и высоту выступающих бортиков — на кровать должно быть удобно садиться с учетом габаритов выбранного матраса.

С механизмом или без

Второй ключевой критерий, который находит отражение и на ценнике, и на удобстве будущей эксплуатации, — это наличие подъемного механизма.

Кровати с газлифтами, которые поднимают основание с матрасом, открывая доступ к «подкроватному» пространству, позволяют хранить сезонные вещи в относительной доступности, а значит, отказаться от антресолей и лишнего шкафа. Однако кровати с механизмом дороже.

Альтернативное решение — это выбор моделей с выдвижными ящиками, но для их использования понадобится минимум метр свободного пространства от края кровати до стены.

Внешний вид, обивка корпуса и изголовья

Стилистически кровати можно разделить на современные и классические. Тренд последних лет — это кровати в стиле «сканди» и лофт.

Если углубиться в выбор, то окажется, что только материалов для обивки изголовья профильные дилеры фабрик предлагают несколько сотен — от практичной микрофибры и велюра до натуральной кожи и бархата. Формы изголовья, царг и ножек также могут быть почти любыми.

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