Барнаул, 10 ноября, 2020, 13:08 — ИА Регнум. Информацию о том, что причиной более тяжелого течения коронавирусной инфекции может стать недостаток в организме витамина D, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин «Единая Россия»:

Эдвард Мунк. Солнце. 1912

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»Особого значения подобные изыскания вряд ли имеют. Гиповитаминозы естественным образом ослабляют организм и способствуют как инфицированию, так и более тяжелому протеканию болезни. Не исключение и гиповитаминоз D, что косвенно подтвердили британские врачи. Упомянутый гиповитаминоз нуждается в коррекции, причем независимо от COVID-19.

А вот требуются ли введение дополнительных количеств витамина D, а равно и других витаминов и минералов сверх потребляемой нормы — тут возникает большой вопрос. «Советы» о необходимости избыточного потребления в период эпидемии витаминов и минералов пока не подкрепляются соответствующей научной базой и могут рассматриваться лишь в качестве мнения, при этом далеко не бесспорного».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее группа британских медиков провела исследование статистики заражения и смертности от коронавируса и выявила связь между тяжестью течения COVID-19 и географической широтой. По данным экспертов, которых цитирует газета Express, дефицит витамина D может стать причиной более тяжелого течения COVID-19.