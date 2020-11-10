Киев, 10 ноября, 2020, 13:11 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня на Украине остановлены все плановые операции и госпитализации — то есть система здравоохранения «мертва», заявил в своем комментарии 10 ноября украинский политический эксперт Дмитрий Раимов.

Алексей Корзухин. Поминки на деревенском кладбище. 1865

«COVID-19 — не легкая болезнь. Но остальные не подождут, и это фиаско. Вот и всё», — отметил Раимов.

Эксперт выражает сожаление, что коронавирусом заболел президент Зеленский, но подчеркивает негатив от решения о приостановке операций и госпитализаций.

«Я переживаю за каждого заболевшего. Выздоровления (Зеленскому)… Но из-за его управления умрут десятки тысяч. У сотен тысяч сократится жизнь. Потому что вовремя не предоставили помощь, не сделали операцию», — отметил Раимов.

ИА REGNUM напоминает, что накануне главный санитарный врач страны Виктор Ляшко объявил, что в связи с очень напряженной ситуацией с заболеваемостью коронавирусом Украина переходит на новый этап борьбы с распространением болезни. Одна из ключевых мер — все плановые операции и плановые госпитализации запрещены, за счет чего, как считают власти, получится увеличить с 50 тысяч до 80 тысяч количество коек, которые могут принимать больных коронавирусом.

Также 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.