Улан-Удэ, 10 ноября, 2020, 12:19 — ИА Регнум. Власти Бурятии объявили о запуске пилотного проекта по медицинскому сопровождению пациентов с коронавирусом, лечащихся на дому. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, договорённость об этом была достигнута на встрече главы республики Алексея Цыденова с представителями Байкальского банка Сбербанка.

Egov-buryatia.ru Пилотный проект по сопровождению пациентов с COVID-19 в Бурятии

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По словам главы, здесь уже действует технология комплексного телемедицинского решения (КТР). Такой же проект требуется и для больных COVID-19, чтобы они могли получать консультации своевременно.

«Прошу Минздрав после апробации отработать варианты распространения этой системы для больных ковид на все поликлиники. Нам необходимо снять нагрузку с операторов кол-центров и врачей по ежедневному массовому обзвону пациентов», — отметил он.

Пилотный проект запустят на базе поликлиники №2 в Улан-Удэ. Отмечается, что в настоящее время на подключение к системе СберЗдоровье получено около 2 тыс. заявок от пациентов с COVID-19.

«Их будет ежедневно обзванивать робот, пациенты будут отвечать на заданные вопросы и при ухудшении здоровья будут перенаправляться на консультацию к врачу», — добавил управляющий отделением банка Антон Соколов.

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