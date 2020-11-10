Чебоксары, 10 ноября, 2020, 11:19 — ИА Регнум. В Порецком районе Чувашии сегодня, 10 ноября, в результате возгорания жилого дома погибли две женщины и двое мужчин. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике.

21.mchs.gov.ru Пожар в Чувашии

По данным ведомства, пожар произошёл около 04:00 часов в селе Ряпино: горел бревенчатый жилой дом. Отмечается, что на месте происшествия спасатели обнаружили тела четырёх человек — двух мужчин и двух женщины, которым, по предварительным данным, было от 32 до 62 лет.

Обстоятельства происшествия выясняются.

По информации ГКЧС Чувашии, с начала года в республике произошло 1459 пожаров, в них погибли 52 человека, ещё 62 жителя получили травмы. Предварительный материальный ущерб оценивается в 574 млн рублей.