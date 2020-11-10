Москва, 10 ноября, 2020, 11:12 — ИА Регнум. Дорогостоящий открытый конкурс на оказание услуг сопровождения и выполнения работ по модификации информационных систем и цифровых сервисов объявило АО «Почта России». Стартовая сумма превышает 2 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Почта России

Итоги конкурса подведут 15 декабря 2020 года. Максимальное значение цены договора — 2 214 708 366,08 рубля. Заявки принимают с 10 ноября 2020 года.

В техзадании уточняется, что в состав информационных систем и цифровых сервисов входят «Сервис отслеживания регистрируемых почтовых отправлений», многокомпонентный комплекс сервисов, Почта. ID, информсистема «Подписное агентство и онлайн подписка», единая информационная аналитическая платформа (ЕИАП), «Электронная почтовая система», АИС «СортМастер», АИС «Корпоративная шина данных», плагины «Упрощённый прием» и «Упрощённое вручение», сервис «Личный кабинет для юридических лиц», система оперативного мониторинга логистики и автоматизированная система «Курьер Хаб».

«Закупка проводится путём снижения общей начальной (максимальной) цены», — отмечается в документации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года Минфин России объявил конкурс на обеспечение работы информационных систем ведомства на два года. Тендер оценили почти в 1 млрд рублей.