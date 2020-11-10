Оренбург, 10 ноября, 2020, 10:46 — ИА Регнум. В Оренбурге отреставрированный и модернизированный кукольный театр на ул. Советской откроют до Нового года. «Новогоднюю кампанию (очень надеюсь, что вирус не станет этому помехой) будем проводить в родных, но новых стенах театра на Советской, 23», — сообщила на своей страннице соцсети министр культуры региона Евгения Шевченко.

Евгения Шевченко Внешний облик здания кукольного театра после реставрации

Она отметила, что самые сложные работы (строительные, монтажные, фасадные и по изготовлению уникальных комплектующих к дизайнерским решениям) уже завершились. Впереди еще приличный объём отделочных работ в здании Оренбургского областного театра кукол. «Но это уже, что называется, красоту навести», — сказала она.

Евгения Шевченко Процесс ремонта внутри здания областного театра кукол

Напомним, здание театра кукол на Советской является частью памятника истории и культуры XVIII века — Гостиного двора. Основательного ремонта оно ждало с 1979 года. Осенью 2019 года кукольный театр покинул здание, закрытое на реставрацию и модернизацию. На капремонт выделяли более 200 млн рублей, а работы планировали провести в течение двух лет.