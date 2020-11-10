Барнаул, 10 ноября, 2020, 10:16 — ИА Регнум. В Алтайском крае сегодня, 10 ноября, широкий общественный резонанс вызвало известие о том, что оскандалившийся в связи с пьяной ездой глава администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков попросился в отставку. Алтайский общественник, основатель школы реальной политики Константин Емешин рассказал корреспонденту ИА REGNUM, почему опальному генералу решили позволить уволиться самому:

Barnaul.org Вячеслав Новиков

«Не секрет, что генерал Новиков был креатурой некоторых лиц из окружения бывшего губернатора Алтайского края Александра Карлина. Генерал несколько раз участвовал в акциях, явно похожих на «рейдерские захваты». И у меня даже сохранились копии документов, когда, якобы по сообщению некоторого анонимного агента, в фирму приходят люди в погонах — изымают документы, компьютеры, арестовывают счета. И тем самым работа фирмы парализуется. А в этом случае ее легко купить задешево. К счастью, эту фирму удалось отстоять и перерегистрировать в другой регион.

Но вот что могу отметить, что все эти документы «рейдерства» подписаны генералом Новиковым. Подобное пристрастие генерала, видимо, не осталось незамеченным, и ему, скорее всего, предложили перейти на гражданскую службу. И тут его краевой «патрон» направил на муниципальную службу на должность главы Октябрьского района, видимо, с прицелом на главу Барнаула.

Однако с уходом губернатора Карлина и его команды позиции генерала Новикова явно пошатнулись. Я интересовался — что же Новикова не оправят в отставку, но один высокий муниципальный чиновник поделился, что не согласовывает «край».

В аппарате правительства края я поинтересовался — почему они не отпускают с миром экс-генерала, но мне намекнули: «Он много знает». Я лишь усмехнулся: что может знать генерал, который снял давно погоны? Но тем не менее почему-то этот процесс затянулся. Я как-то на Общественной палате Барнаула заикнулся: «Сколько может общественность наблюдать этот «цирк» с Новиковым?». Но некоторые коллеги меня заклеймили позором, мол, «как это я посмел озвучить?». И вот, видимо, власти и правоохранители решили отпустить генерала с миром. И то верно — меньше будет интриг».

Как уже сообщало ИА REGNUM, только сегодня, 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел РФ, отставной генерал, бывший первый заместитель начальника ГУВД по Алтайскому краю и глава администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков, оскандалившийся несколько месяцев назад после того, как всевозможными способами попытался избежать судебного наказания за пьяную езду на автомобиле, попросился в отставку. Хотя алтайские справедливороссы, к примеру, поднимали данный вопрос ещё в августе 2020 г.