Дзержинский район, Калужская область, 10 ноября, 2020, 10:05 — ИА Регнум. Мальчик 11 лет погиб в результате дорожного происшествия под колёсами автомобиля Chery Amuletв Дзержинском районе Калужской области, на девятом километре соединительной автодороги «Калуга-Вязьма-Чкаловский-Кожухово» в 18:30 9 ноября, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

40.mchs.gov.ru Место ДТП

По предварительной информации, 33-летний водитель, двигаясь в районе совхоза Чкаловский, не заметил шедшего в попутном направлении по обочине ребёнка с мопедом в руках и совершил на него наезд. Ребенок от полученных травм скончался до приезда автомобиля скорой медпомощи.

В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП. Прокуратурой проводится проверка.