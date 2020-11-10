Москва, 10 ноября, 2020, 10:18 — ИА Регнум. Многодетные семьи в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах могут рассчитывать на самый высокий материнский капитал при рождении третьего и последующих детей. Топ-10 таких регионов составили эксперты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), сообщает 10 ноября пресс-служба движения.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Сертификат на материнский капитал

Региональный маткапитал власти выделяют из своих бюджетов в дополнение к федеральной программе. При этом выплаты разнятся по величине, условиям получения и целям, на которые их можно потратить. В 2020 году такие выплаты есть в 61 регионе.

В ЯНАО маткапитал составляет 500 тыс. рублей, однако потратить его можно только на улучшение жилищных условий и медицинскую помощь членам семьи. В НАО многодетные родители получают почти 380 тыс. рублей. Эту сумму они могут потратить на жильё, образование детей, средства реабилитации, транспорт, развитие подсобного хозяйства и другие нужды.

В Сахалинской области за третьего ребенка выплачивают 250 тыс. рублей при условии, что выплаты за первого или второго родители не получали. Такой же размер выплат установлен в Хабаровском крае.

В Брянской области маткапитал составляет 200 тыс. рублей, в Приморье — 184,4 тыс. рублей, в Тульской, Воронежской областях, Югре и Чувашии — 150 тыс. рублей.

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