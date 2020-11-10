Барнаул, 10 ноября, 2020, 09:57 — ИА Регнум. Как минимум троим медицинским работникам в Алтайском крае не помогла прививка от коронавируса — они все равно заболели. Как сообщает amic.ru со ссылкой на слова главного эпидемиолога региона Ирину Переладову, «ни по одной прививке нет гарантий того, что человек после нее не заболеет, потому что он может находиться в инкубационном периоде».

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Напомним, вакцину от коронавируса «Спутник V», которая вводится в два этапа с интервалом 21 день, получили 42 алтайских медика, среди них Ирина Переладова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным на 6 ноября, в Алтайском крае по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов с SARS-CoV-2, больных внебольничной пневмонией (6105 человек, +46 за последние сутки) и ОРВИ (8501 человека, + 160 за последние сутки).