Чебоксары, 10 ноября, 2020, 09:11 — ИА Регнум. В Чебоксарах из-за аварийного состояния закрыто здание спортивной школы олимпийского резерва № 9 по плаванию. Соответствующий приказ подписал министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Бассейн в спорткомлексе в Чувашии

Речь идёт о спортшколе по улице Чапаева, построенной в 1968 году. Помимо 25-метрового бассейна, здесь есть детский плавательный бассейн, многофункциональный спортивный зал и два тренажёрных зала. По итогам технического обследования состояния спортшколы, проведённого в октябре 2020 года, была признана «невозможность дальнейшей эксплуатации здания ввиду аварийного состояния строительных конструкций и непригодностью дальнейшего использования по целевому назначению».

Школа закрыта, директору учреждения поручено «списать здание».

В министерстве спорта отмечают, что тренировки проходят в бассейнах спортивных школ олимпийского резерва №№ 3, 7. Чиновники также заявляют, что до 15 ноября «руководство учреждения должно представить предложения по разработке эскизного проекта нового здания учреждения, предусматривающего строительство 50-метрового плавательного бассейна».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии насчитывается 82 плавательных бассейна, в том числе 42 — в спортивных школах, 18 — в общеобразовательных. За последние пять лет построено семь бассейнов.

Напомним, согласно указу главы Чувашии, ученики младших классов будут учиться плавать на уроках в школах. С момента принятия указа прошло 11 месяцев, ни один муниципалитет пока не смог его реализовать: местные власти ссылаются на неготовность спортсооружений.