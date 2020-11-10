Сегодня, 10 ноября, президент России Владимир Путин провел заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в режиме видеоконференции. Помимо обсуждения текущего состояния и перспектив развития взаимодействия в рамках ШОС, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. По итогам будут приняты Московская декларация и ряд других документов. Напомним, предстоящий саммит завершит председательство Российской Федерации в ШОС в 2019—2020 гг. Кроме того, Владимир Путин проведёт совещание с руководящим составом Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Подробности — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: В ТПП РФ прокомментировали итоги Делового форума стран ШОС

Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM

12:12 10.11.2020 Владимир Путин обращается к членам ШОС: «Наше заседание проходят в условиях эпидемии коронавируса, но это не помешает в деловой и конструктивный атмосфере рассмотреть актуальные вопросы взаимодействия наших государств».

12:13 10.11.2020 Путин: повестка дня сегодняшнего заседания у всех вас имеется, регламент заранее согласован.

12:14 10.11.2020 Путин: позвольте мне как главе государства председательствовать в ШОС, открыть заседание.

12:14 10.11.2020 Путин: в связи с эпидемией коронавируса были внесены определённые коррективы в нашу совместную работу.

12:15 10.11.2020 Важно, что пандемия не привела к снижению ключевых направлений деятельности ШОС — Путин.

12:15 10.11.2020 Россия передала странам ШОС около полумиллиона лабораторий для диагностики коронавируса, проведено девять таких миссий — Путин.

12:16 10.11.2020 Путин: «К сегодняшнему заседанию подготовлен внушительный пакет документов по сотрудничеству в области политики, экономики и гуманитарной сфере».

12:17 10.11.2020 Путин: была продолжена практика с участием военных и специальных военных подразделений на территории Казахстана и Китая. Там же были организованы и проведены международные антинаркотические акции.

12:18 10.11.2020 Путин: символично, что в мероприятиях, посвященных Параду Победы в Москве, приняли участие представители стран — членов ШОС.

12:19 10.11.2020 Путин: появляются региональные конфликты и новые очаги напряжения, в том числе на границах стран ШОС. Особую обеспокоенность по-прежнему вызывает обстановка в Афганистане.

12:20 10.11.2020 Создана контактная группа ШОС — Афганистан.

12:21 10.11.2020 Путин: «Происходящее в Карабахе — по-настоящему большая трагедия».

12:21 10.11.2020 Путин: «Мы намерены и далее способствовать примирению Афганистане, в том числе — с участием московского формата».

12:22 10.11.2020 Путин надеется, что предпринятые шаги приведут к укреплению долгосрочного мира на благо жителей Азербайджана и Армении.

12:22 10.11.2020 Путин: Белоруссия тоже оказалась под ударом.

12:23 10.11.2020 Санкции и провокации в Белоруссии недопустимы — сказал Путин. То же самое касается Киргизии и Молдавии.

12:24 10.11.2020 Путин: пандемия коронавируса нанесла сильнейший удар по мировой экономике, привела к глобальной рецессии.

12:24 10.11.2020 В январе — августе товарооборот России с другими странами Шанхайского сотрудничества снизился на 7% — Владимир Путин.

12:26 10.11.2020 Владимир Путин: «Рассчитываю, что наша работа сегодня будет конструктивный, полезной и эффективной». Слова предоставлено премьер-министру Индии.

12:29 10.11.2020 После заседания лидеров стран ШОС президент России начнет серию военных совещаний. Тема — развитие ядерной триады.

12:33 10.11.2020 Президент России Владимир Путин заявил, что система стратегической стабильности в мире продолжает деградировать. Читайте также: Путин: система стратегической стабильности в мире продолжает деградировать

12:37 10.11.2020 Система стратегической стабильности мира продолжает деградировать, заявил президент России Владимир Путин 10 ноября на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Подробности в материале: Путин: система стратегической стабильности продолжает деградировать

12:37 10.11.2020 Президент России Владимир Путин заявил, что считает недопустимыми попытки навязать Белоруссии извне «те или иные решения». Читайте подробнее: Путин предостерёг от попыток навязывания Белоруссии решений извне

12:40 10.11.2020 Страны ШОС будут способствовать национальному примирению в Афганистане. Об этом 10 ноября заявил президент России Владимир Путин. Рассказывая о шагах, которые были предприняты в год председательства России в ШОС для оказания помощи Афганистану в становлении стабильного и безопасного государства, Путин отметил, что в планах и далее способствовать национальному примирению в Афганистане. Подробности в материале: Путин предложил продолжить московский формат консультаций по Афганистану

12:46 10.11.2020 Военная ситуация в Нагорном Карабахе является «по-настоящему большой трагедией». Об этом 10 ноября заявил президент России Владимир Путин. «Происходящее в Карабахе — по-настоящему большая трагедия», — сказал он. Президент отметил наметившийся компромисс и достигнутые договорённости. Об этом: Путин назвал происходящее в Карабахе «по-настоящему большой трагедией»

12:48 10.11.2020 В заседании ШОС принимают участие лидеры не только восьми стран — членов организации, но и государств-наблюдателей и руководители постоянно действующих органов Шанхайской организации сотрудничества.

12:48 10.11.2020 Заседание Совета глав государств — членов ШОС. Цитата из видео. kremlin.ru.

12:49 10.11.2020 Президент России Владимир Путин заявил, что анклавы бандформирований в Сирии остаются источником террористической угрозы, а также распространения оружия и наркотиков. Читайте также: Бандформирования в САР остаются источником террористической угрозы — Путин

12:50 10.11.2020 Президент России Владимир Путин: «Между санитарно-эпидемиологическими службами, министерствами здравоохранения государств ШОС налажен эффективный обмен данными и опытом. Кстати, сегодня предстоит утвердить Комплексный план нашей Организации по борьбе с эпидемиями, а также специальное Заявление по коронавирусной проблематике».

12:52 10.11.2020 Президент России Владимир Путин надеется, что усилия в переговорах между Арменией и Азербайджаном приведут к долгосрочному миру. Выступая на заседании совета стран — членов ШОС, Путин назвал происходящее большой трагедией, отметив наметившийся компромисс и договорённости о прекращении кровопролития. Надеюсь, что все предпринятые нами шаги приведут к установлению долгосрочного мира на благо народов Азербайджана и Армении. Читайте подробнее: Путин надеется на долгосрочный мир в Нагорном Карабахе

12:58 10.11.2020 Си Цзиньпин на саммите ШОС предложил создать горячую линию обмена информацией об эпидемиологической обстановке.

12:59 10.11.2020 Белоруссия оказалась под ударом внешних сил, заявил 10 ноября президент России Владимир Путин на заседании глав государств — членов ШОС. По его словам, неприкрытым вызовом общей безопасности являются участившиеся попытки прямого вмешательства. «Речь идёт о нарушении суверенитета, стремлении внести раскол в общество, изменить вектор развития государства, разорвать веками складывающиеся и уже сложившиеся политические, экономические и гуманитарные связи», — пояснил Путин. Подробности в материале: Путин рассказал об ударе внешних сил по Белоруссии

12:59 10.11.2020 Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств — членов ШОС. Цитата из трансляции. youtube.com

13:02 10.11.2020 Ключевым способом борьбы с пандемией коронавируса является сплочённость стран. Об этом в ходе заседания Совета глав государств — членов ШОС заявил глава КНР Си Цзиньпин. «Пандемия не знает границ и продолжает расползаться по всему миру. Наиболее эффективным способом борьбы является сплочённость», — сказал Си Цзиньпин. Читайте также: Китай предложил создать горячую линию по коронавирусу

13:05 10.11.2020 Навязывать решения белорусскому народу извне недопустимо. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании совета глав государств-участников ШОС. Российский президент отметил, что «наши белорусские друзья испытывают беспрецедентное давление, противостоят санкциям и провокациям», а также развязанной против них пропагандистской войне. Подробности в материале: Путин назвал недопустимым навязывание решений белорусскому народу

13:05 10.11.2020 Шанхайская организация сотрудничества служит примером международных отношений нового типа. Об этом в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС заявил глава КНР Си Цзиньпин. «ШОС преодолела непростой путь развития. Она стала важным фактором как на евразийском континенте, так и в международных делах. ШОС служит примером международных отношений нового типа. С момента вспышки коронавируса взаимовыручка и совместные усилия придают позитивную энергию устойчивому развитию организации», — сказал Си Цзиньпин. Подробности в материале: Си Цзиньпин отметил взаимовыручку стран ШОС по коронавирусу

13:06 10.11.2020 «Намерены и далее всемерно способствовать национальному примирению в Афганистане», — заявил российский лидер. Подробности в материале: Россия продолжит помогать национальному примирению в Афганистане

13:12 10.11.2020 Ситуация в Киргизии на сегодняшний день стабилизировалась. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС. «В октябре 2020 года в Киргизии произошли известные события. В результате народных требований президент решил добровольно уйти в отставку. Парламент её принял, и моим указом ему предоставлен статус экс-президента. Передача власти состоялась мирно и в строгом соответствии с международным законодательством. Сегодня ситуация стабильная, все ветви власти легитимны. Киргизия выражает благодарность странам ШОС за поддержку в те непростые дни», — сказал Жапаров. Подробности в материале: Жапаров заявил о мирной передаче власти в Киргизии

13:16 10.11.2020 За последние десятилетия Шанхайская организация сотрудничества проделала большой путь. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС. «Пандемия коронавируса не позволила нам встретиться в очном формате, но это не умаляет важности саммита. Российское председательство было продуктивным и полезным. ШОС продолжает функционировать в прежнем режиме. Пакет документов, который мы планируем утвердить, яркое тому подтверждение. За прошедшие 20 лет мы проделали большой путь: ШОС стала одной из самых успешных международных организаций. Ситуация в зоне ответственности ШОС является сложной. Коронавирус стал жёстким испытанием для мирового сообщества. Пандемия усугубила кризис доверия между глобальными державами. Усиливается угроза безопасности, включая терроризм, гибридные войны, изменение климата», — сказал Токаев. Читайте также: Токаев назвал сложной ситуацию в зоне ответственности ШОС

13:20 10.11.2020 В рамках ШОС создан комплекс мероприятий по выправлению ситуации в экономике из-за последствий эпидемии, сообщил президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств-участников ШОС. В частности, глава государства рассказал о сокращении торговли между странами-членами ШОС. «Так, в январе-августе товарооборот России с другими государствами-членами снизился на 7%», — привёл данные Путин. Читайте также: Путин предложил обсудить развитие экономики стран ШОС

13:24 10.11.2020 Владимир Путин: «Пандемия коронавируса нанесла сильнейший удар по мировой экономике, привела к глобальной рецессии. Конечно, трудности не обошли и нашу Организацию. По расчётам, среднее падение экономик государств — членов ШОС в 2020 году составит 3,2 процента. Это меньше, чем в мире, во всяком случае так предполагается, в мировой экономике минус будет 4,4 процента». Цитата с сайта Кремля.

13:24 10.11.2020 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств — членов ШОС. Цитата из трансляции. youtube.com

13:24 10.11.2020 Без стабильности в политической составляющей невозможно решать другие государственные проблемы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС, комментируя слова исполняющего обязанности президента Киргизии Садыра Жапарова о стабильности ситуации в стране после осенних народных волнений. «[Вы сказали, что] ситуация в Киргизии стабильная. Это то, чего Киргизии не хватало. Без стабильной ситуации в политике невозможно решать ни одну задачу в экономике и социальной сфере», — сказал Путин. Подробности в материале: Путин заявил, что Киргизии не хватало стабильности

13:27 10.11.2020 Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров попросил президента РФ Владимира Путина обсудить ряд проблем в телефонном формате. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС. «Я хотел бы попросить вас о возможности обсудить их [проблемы] в телефонном разговоре», — сказал Жапаров. Подробности в материале: Путин и Жапаров договорились поговорить по телефону

13:35 10.11.2020 Президент России Владимир Путин предложил обсудить на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) меры по смягчению последствий пандемии коронавируса для экономики стран-участниц. Подробности в материале: Путин предложил странам ШОС обсудить меры по смягчению последствий пандемии

13:41 10.11.2020 Все российские вакцины от коронавируса эффективны — Путин. Цитата RT.

13:42 10.11.2020 Россия готова к сотрудничеству по вакцинам от коронавируса, предлагает не политизировать процесс, согласна работать со всеми странами мира — Путин.

13:48 10.11.2020 Заседание Совета глав государств — членов ШОС. Цитата из видео. kremlin.ru

13:53 10.11.2020 Вакцина от коронавируса должна стать всеобщим достоянием человечества — Путин.

13:54 10.11.2020 Внешнее вмешательство во внутренние дела Белоруссии, Киргизии и Молдавии является недопустимым. Об этом 10 ноября заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в режиме видеосвязи. Читайте подробнее: Путин: вмешательство в дела Белоруссии, Киргизии и Молдавии недопустимо

13:55 10.11.2020 Путин: «В России есть уже две зарегистрированные вакцины. И исследования подтвердили, что они во-первых, безопасны, нет никаких серьезных последствий после их применения, во-вторых, они все эффективны. Мы готовы к сотрудничеству и предлагаем не политизировать эти процессы, а исходить из того, что людям на всей планете такие препараты нужны».

13:57 10.11.2020 Премьер-министр Пакистана Имран Хан предложил сделать достоянием человечества вакцину от коронавируса. Об этом он заявил 10 ноября на заседании совета глав государств-участников ШОС. «Необходимо подтвердить, что вакцина от коронавируса должна считаться всеобщим достоянием человечества», — сказал он. Подробности в материале: Премьер Пакистана предложил сделать вакцину достоянием человечества

13:58 10.11.2020 Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса эффективны и безопасны, заявил 10 ноября президент России Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин заявил об эффективности всех российских вакцин от COVID-19

14:03 10.11.2020 В России скоро будет зарегистрирована третья вакцина от коронавируса. Об этом 10 ноября сообщил президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств-участников ШОС. Подробности в материале: Путин заявил о скорой регистрации третьей вакцины от коронавируса

14:09 10.11.2020 Россия готова работать со всеми странами мира по вакцине от коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств-членов ШОС. Отвечая на предложение премьер-министра Пакистана Имрана Хана сделать вакцину достоянием человечества, Путин сказал, что согласен с коллегой, поэтому Россия готова работать со всеми странами мира, и, конечно, партнёрами по ШОС. Подробности в материале: Путин о вакцине: «Вопрос только в массовом производстве»

14:11 10.11.2020 Третья российская вакцина от COVID-19 будет зарегистрирована в ближайшее время, заявил 10 ноября президент России Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин заявил о скорой регистрации третьей российской вакцины от COVID-19

14:20 10.11.2020 Вооруженные конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке остаются источниками распространения террористической угрозы, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом: Путин: Ливия и Йемен остаются источниками терроризма

14:22 10.11.2020 В следующем году власти Китая намерены привести у себя форум «Народная дипломатия — ШОС» (Шанхайской организации сотрудничества). Об этом 10 ноября рассказал председатель КНР Си Цзиньпин на саммите ШОС, проходящем в формате видеоконференции. Подробности в материале: Форум «Народная дипломатия — ШОС» пройдет в Китае в 2021 году

14:39 10.11.2020 Путин — об эффективности российских вакцин от COVID-19 и готовности предоставить их другим странам: «В России есть уже две зарегистрированные вакцины. Причём исследования уже показали и подтвердили, что, во-первых, эти вакцины безопасны: нет никаких серьёзных последствий после их применения. И во-вторых, они эффективны. Две зарегистрированы. Скоро будет зарегистрирована третья. Они эффективны, потому что люди, которые вакцинировались и сталкиваются с носителями вируса, не заболевают. Или есть какие-то симптомы в самом лёгком виде — это уже доказанные факты. Поэтому мы готовы к сотрудничеству и предлагаем не политизировать все эти процессы. А исходить из того, что людям на всей планете сегодня без всякого преувеличения такие препараты нужны. Мы готовы работать со всеми странами мира». Цитата RT.

14:47 10.11.2020 Заседание Совета глав государств — членов ШОС. Цитата из видео. Шанхайская организация сотрудничества. youtube.ru

14:53 10.11.2020 Председательство России в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) было исключительно продуктивным и полезным. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании совета глав государств ШОС. Читайте также: Токаев отметил полезность председательства России в ШОС

14:54 10.11.2020 Путин отметил мужество Алиева и Пашиняна, проявленное при принятии решения по урегулированию в Карабахе.

15:06 10.11.2020 Владимир Путин на заседании Совета глав государств — членов ШОС. kremlin.ru.

15:09 10.11.2020 Путин: «Чтобы мирным способом решить подобного рода сложные, завязанные в тугой узел конфликты, необходимо найти компромиссы, необходимо выйти на эти компромиссы. А для этого, в свою очередь, необходимо мужество тех, кто принимает решения. В этой связи мы все должны поддержать Пашиняна и Алиева в их решимости создать условия для мирного развития ситуации в регионе».

15:10 10.11.2020 Систему обмена информацией и опытом в борьбе с коронавирусом в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) предложил создать президент России Владимир Путин, выступая на саммите глав государств ШОС. Читайте также: Путин предложил создать в ШОС систему обмена опытом в борьбе с эпидемиями

15:17 10.11.2020 Транспортный коридор Север — Юг вскоре станет реальностью после завершения строительства железной дороги в Иране, сообщил 10 ноября президент Ирана Хасан Роухани на заседании глав государств-участников ШОС. «Я рад сообщить, что вскоре, после завершения строительства железнодорожной линии коридор Север — Юг станет реальностью и создаст огромные возможности для транзитных перевозок», — сказал он. Об этом: Ирана заявил о скором вводе железной дороги для коридора Север — Юг

16:01 10.11.2020 Лидеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в ходе саммита, проходящего в видеоформате в Сочи 10 ноября, приняли комплексный план организации борьбы с коронавирусной инфекцией. Читайте подробнее: Утверждён комплексный план ШОС по борьбе с коронавирусом

16:06 10.11.2020 Заседание Совета глав государств — членов ШОС. kremlin.ru

16:08 10.11.2020 Московскую декларацию и другие документы одобрили лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в конце саммита, который состоялся 10 ноября в режиме видеоконференции. Итоги мероприятия подвёл российский президент Владимир Путин. Об этом: ШОС одобрила Московскую декларацию с оценками мировой обстановки

16:31 10.11.2020 Общие усилия нужно активизировать для предотвращения и пресечения распространения террористической угрозы, говорится в московской декларации Совета глав государств-членов ШОС. «Государства-члены подчёркивают необходимость активизации общих усилий по предотвращению и пресечению распространения террористической, сепаратистской и экстремистской идеологии», — говорится в заявлении. Читайте подробнее: В ШОС заявили, что странам нужно объединяться против терроризма

16:44 10.11.2020 Заседание Совета глав государств — членов ШОС. kremlin.ru.

16:48 10.11.2020 Международное сообщество признало вклад ШОС в реализацию целей ООН, говорится в московской декларации Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Читайте также: ШОС: международное сообщество признало наш вклад в реализацию целей ООН

17:07 10.11.2020 Совещание Путина проходит с руководящим составом Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК.

17:07 10.11.2020 Владимир Путин начал серию оборонных совещаний в Сочи.

17:19 10.11.2020 Страны Североатлантического альянса (НАТО) проигнорировали предложение России снизить военную активность на время пандемии коронавируса. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, открывая во вторник совещание с руководящим составом Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК.

17:20 10.11.2020 «На наше предложение снизить военную активность в период пандемии альянс вообще не отреагировал, больше того — интенсивность полетов авиации и действий флотов натовских стран только выросла», — отметил Путин.

17:20 10.11.2020 Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств — членов ШОС. Цитата из видео. kremlin.ru

17:22 10.11.2020 «Сегодня в американской ядерной доктрине зафиксирована возможность применения ядерного оружия в ответ на использование неядерных средств. При этом условия применения ядерного оружия вообще не конкретизированы, а Россия прямо заявлена как главный военный противник, кстати, абсолютно безосновательно», — сказал Путин.

17:23 10.11.2020 Президент России Владимир Путин заявил, что РФ продолжит модернизировать свою ядерную триаду. По его мнению, ядерная триада РФ делает бессмысленными попытки шантажа и давления на Россию.

17:24 10.11.2020 «Несмотря на меняющийся характер военных угроз, именно ядерная триада остается важнейшей, ключевой гарантией военной безопасности России, а если смотреть шире, то и глобальной стабильности», — сказал Путин.

17:26 10.11.2020 Сегодня — очередная, уже 15-я серия совещаний Путина с руководством Министерства обороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК. «Рассмотрим комплекс вопросов, связанных с состоянием и перспективами развития наших стратегических ядерных сил», — сказал президент РФ.

17:26 10.11.2020 НАТО не просто проигнорировало предложение Москвы сократить на время пандемии военную активность, оно ещё усилило её, заявил 10 ноября российский президент Владимир Путин на совещание с руководящим составом Минобороны РФ, главами федеральных ведомств и оборонных предприятий. Подробности в материале: Путин о предложении РФ снизить военную активность: НАТО поступило наоборот

17:27 10.11.2020 Россия не будет ввязываться в гонку вооружений, сейчас в этом нет необходимости, заявил 10 ноября президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и ведущих предприятий ВПК. «Мы не намерены ввязываться, втягиваться в изматывающую гонку вооружений… Мы не будем этого делать, и необходимости у нас такой сегодня нет», — сказал Владимир Путин. Читайте также: Россия не будет участвовать в гонке вооружений, у нее уже все есть — Путин

17:32 10.11.2020 «В целом Россия твёрдо и последовательно выступает за укрепление и совершенствование механизмов обеспечения стратегической стабильности и режимов контроля над вооружениями. Американским партнёрам переданы, например, наши предложения по выработке нового «уравнения безопасности». Оно учитывает все факторы, влияющие на стратегическую стабильность. При этом особое внимание уделяется средствам нанесения так называемого «первого удара», что, на наш взгляд, вообще недопустимо. Российские предложения закладывают основу для продолжения комплексного диалога с США о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями. Это важно и для двух наших стран, ну и, по сути, для всего мира, имея в виду, что мы самые крупные ядерные державы», — сказал Путин.

17:36 10.11.2020 Применение ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения национальной безопасности. Об этом заявил Владимир Путин, напомнив, что 2 июня 2020 шгода им подписан Указ «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». «В этом документе чётко прописаны условия, при которых может быть принято решение о применении ядерного оружия. Фактически Россия подтвердила свою принципиальную позицию о том, что применение ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения национальной безопасности. По сути, мы с вами ведь о чем говорим: говорим, что мы можем применить имеющиеся у нас ядерные средства, но в ответ на ядерное нападение в отношении нашей страны. Вот суть того, что написано в этих фундаментальных документах», — сказал президент РФ.

17:36 10.11.2020 Модернизация ядерной триады России — главного гаранта безопасности страны — будет продолжена, заявил 10 ноября российский президент Владимир Путин на совещание с руководящим составом Минобороны РФ, главами федеральных ведомств и оборонных предприятий. Читайте подробнее: Путин пообещал дальнейшую модернизацию ядерной триады России

17:37 10.11.2020 Россия будет и дальше заниматься модернизацией стратегических ядерных сил, планомерно укреплять все их составляющие, заявил Владимир Путин. «Отмечу, что за последние годы в Армию и на Флот в приоритетном порядке поступают новые ракетные и авиационные комплексы. В результате доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет уже 82 процента», — отметил президент.

17:38 10.11.2020 Так, на боевое дежурство заступил и первый полк, оснащённый гиперзвуковым ракетным комплексом «Авангард». Порядка половины соединений РВСН получили новейшие комплексы «Ярс». По графику идет испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». А в состав ВМФ введена головная подводная лодка нового проекта «Борей-А» — Путин.

17:43 10.11.2020 Совещание с руководящим составом Министерства обороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК. kremlin.ru

17:47 10.11.2020 По ряду стратегических вооружений Россия ушла далеко вперёд других ведущих военных держав мира, сказал Владимир Путин. «Как уже отмечал, впервые в истории наша страна, Россия, выступила не в роли догоняющего, а сама предложила такие образцы, которые на годы и даже на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а некоторые просто не имеют равных в мире и, скорее всего, ещё долго не будут иметь аналогов», — отметил он.

17:48 10.11.2020 Совещание с руководящим составом Министерства обороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК. Цитата из видео. kremlin.ru

18:03 10.11.2020 Существующая система контроля ядерных вооружений деградирует и откровенно расшатывается, заявил 10 ноября президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и ведущих предприятий ВПК. «Мы видим и то, что система контроля над вооружениями откровенно расшатывается, деградирует. Вслед за прекращением действия по инициативе США Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Вашингтон заявил о намерении выйти из Договора по открытому небу. Я уже не говорю про более ранний выход из договора системы ПРО», — сказал Владимир Путин. Читайте также: Система контроля ядерных вооружений расшатывается и деградирует — Путин

18:08 10.11.2020 Президент РФ Владимир Путин на совещании с руководящим составом Министерства обороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК. Цитата из видео. kremlin.ru

18:14 10.11.2020 Применение ядерного оружия является для России крайней, исключительной мерой обеспечения национальной безопасности, заявил 10 ноября президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и ведущих предприятий ВПК. По его словам, этот принцип сформулирован в Указе «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», подписанном 2 июня 2020 года. Читайте также: Путин напомнил о принципах применения российского ядерного оружия

18:37 10.11.2020 Виновные в гибели российского вертолёта Ми-24 будут наказаны — такое обещание дал Москве азербайджанский президент Ильхам Алиев. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня, 10 ноября, на совещание с руководящим составом Минобороны РФ, главами федеральных ведомств и оборонных предприятий. Об этом: Алиев обещает наказать виновных в атаке на российский вертолёт — Путин

18:42 10.11.2020 Путин на обороннном совещании почтил минутой молчания память экипажа сбитого Азербайджаном вертолёта.

18:43 10.11.2020 Путин сообщил имена погибших членов экипажа вертолёта, сбитого Азербайджаном в Армении: «Вы знаете, что вчера в результате трагического инцидента погибли два наших товарища — лётчики, которые несли службу на российской военной базе в Армении. Это майор Ищук Юрий Викторович, командир экипажа, и старший лейтенант Федин Роман Васильевич».

18:43 10.11.2020 «Пострадал и летчик-оператор, штурман звена. Пожелаем ему скорейшего выздоровления», — сказал Путин.

18:43 10.11.2020 Путин просил Шойгу оказать помощь семьям погибших лётчиков: «Я прошу министра обороны оказать помощь семьям погибших».

18:43 10.11.2020 Министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Министерства обороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК. Цитата из видео. kremlin.ru

18:44 10.11.2020 Организовать помощь семьям погибших членов экипажа сбитого Азербайджаном российского Ми-24 поручено министру обороны РФ Сергею Шойгу. Об этом сказал 10 ноября российский президент Владимир Путин на совещание с руководящим составом Минобороны РФ, главами федеральных ведомств и оборонных предприятий. Об этом: Помочь семьям погибших членов экипажа сбитого Ми-24 поручено Сергею Шойгу

18:48 10.11.2020 Совещание с руководящим составом Министерства обороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК. kremlin.ru.

18:54 10.11.2020 Лётчики, которые погибли в результате ошибочной атаки азербайджанских ВС на российский вертолёт, — это командир экипажа майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин. Имена погибших назвал российский президент Владимир Путин на совещании с руководящим составом Минобороны РФ, главами федеральных ведомств и оборонных предприятий 10 ноября. Подробности в материале: Путин назвал имена погибших членов экипажа сбитого Ми-24

19:06 10.11.2020 Владимир Путин на совещании с руководящим составом Министерства обороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК. kremlin.ru

20:10 10.11.2020 Владимир Путин на совещании с руководящим составом Министерства обороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК. Цитата из видео. kremlin.ru.