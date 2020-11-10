Новосибирск, 10 ноября, 2020, 08:00 — ИА Регнум. В департамент по тарифам Новосибирской области поступили заявки от поставщиков коммунальных услуг — «Сибэко», «Экология-Новосибирск» и «Горводоканал». Они предлагают увеличить тарифы ЖКХ в 2021 году на 150−300%. Это следует из официального ответа департамента на запрос редакции «НГС Новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЖКХ

«АО «Сибэко» предложило увеличить тариф на 307,23% к действующему (то есть на 117,7% к среднегодовому значению тарифа на тепловую энергию для конечного потребителя). «Горводоканал» обратился с предложением повысить тариф на водоснабжение на 62,33% и на водоотведение на 153,18%. Оператор по обращению с коммунальными отходами «Экология-Новосибирск» предложил повысить тариф на вывоз ТКО на 52,41%. С 1 ноября он вырос почти на 40%, и, таким образом, «Экология-Новосибирск» просит о надбавке к этой сумме», — уточняет СМИ.

В Сибирской генерирующей компании уже завили, что не просят 300%-ного роста тарифа.

«Наши документы, поданные в департамент по тарифам Новосибирской области, отражают потребность в финансировании, прежде всего, ремонтов на тепловых сетях, — уточнили в СГК. — А сколько регулятор выделит денег — это его решение. Регулируемая организация вправе включать в тарифную заявку все расходы и текущего года, и некомпенсированные расходы прошлых лет».

В департаменте по тарифам сообщили, что на первое полугодие 2021 года коэффициент изменения платы граждан за коммунальные услуги составляет 0%, на второе — 4,6%.

В настоящее время в регионе тариф на тепло для населения составляет 1467,82 рубля за Гкал, один кубометр холодной воды в Новосибирске стоит 19,46 рубля, один кубометр стоков — 15,08 рубля, вывоз 1 кубометра мусора — 420,29 рубля, или 83,35 рубля за человека.