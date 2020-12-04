Миротворцы и статус Нагорного Карабаха — все новости
Курс на Нагорный Карабах взяли первые четыре военно-транспортных самолета Ил-76, на борту которых находятся российские миротворцы, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
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Протестующие захватили здание парламента Армении в Ереване, избили спикера и требуют отставки правительства страны и премьера Пашиняна лично.
Оппозиция планирует инициировать процедуру выхода из договорённостей по Карабаху.
Цитата «Военный обозреватель» и РИАН.
Кадры переброски российских миротворцев в Карабах и прибытие первых подразделений.
Цитата — «Военный обозреватель».
Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина по Нагорному Карабаху:
«9 ноября президентом Азербайджанской Республики Алиевым, премьер-министром Республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.
Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации.
Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших.
Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов Пограничной службы России.
Исходим из того, что достигнутые договорённости создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов».
Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян был избит протестующими в столице республики Ереване. Об этом написал на своей странице в Facebook глава аппарата армянского премьер-министра Эдуард Агаджанян.
Конфликт между участниками акции и охранниками Мирзояна завязался, когда он находился в служебном автомобиле. Протестующие начали вытаскивать и избивать всех, кто был в машине. Спикера госпитализировали в больницу.
Подробности в материале: В Армении протестующие напали на спикера парламента
Россия приступила к развертыванию миротворческого контингента в Нагорном Карабахе в количестве 1 960 военнослужащих, 90 БТР, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Срок пребывания миротворцев составляет пять лет с его продлением. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что совместно с российским будет развернут и турецкий миротворческий контингент.
Цитата — «Военный обозреватель».
Министерство иностранных дел России позитивно оценивает признание властей Азербайджана вины за сбитый на территории Армении российский вертолёт Ми-24. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на странице внешнеполитического ведомства в Facebook.
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Министерство обороны Армении и Генеральный штаб выступили с заявлением об окончании войны:
«Пора прекратить кровопролитие. Политические руководства Армении, России и Азербайджана пришли к соглашению. Война не закончилась полноценно, и боевые действия в Арцахе все еще продолжаются. Тем не менее, мы защищаем и обязаны выполнять решения военно-политического руководства нашей страны, принятые на основе всестороннего анализа и оценки ситуации».
Цитата — «Военный обозреватель».
Президент Армении Армен Саркисян оказался полностью отстранён от переговоров, предшествовавших ночному соглашению об окончании войны в Карабахе и размещении миротворцев.
Цитата — «Военный обозреватель».
В настоящее время премьер-министр Армении Никол Пашинян находится в Армении. Об этом политик 10 ноября написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: Пашинян сообщил, что он находится в Армении
Минобороны и генштаб ВС Армении заявили, что война в Карабахе «не закончилась полноценно», но они будут выполнять решения руководства страны.
Цитата bbbreaking.
Минобороны и генштаб Армении в совместном заявлении призвали воздерживаться от действий, способных расшатать основы государственности.
Цитата bbbreaking.
В Ереване митингующие требуют чтобы военные взяли власть в свои руки.
Цитата bbbreaking.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным принес извинения и соболезнования в связи с уничтожением на территории Армении вертолёта Ми-24. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба президента республики.
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Трибуну парламента Армении заняли протестующие против соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Это произошло в ночь на 10 ноября, сообщает издание «Известия».
Об этом: В Ереване протестующие заняли трибуну парламента Армении
Соглашение о том, что будет создан совместный мониторинговый центр за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, заключат Россия и Турция. Об этом 10 ноября сообщил дипломатический источник, его слова приводит «Интерфакс».
Читайте подробнее: Россия и Турция создадут в Нагорном Карабахе мониторинговый центр
Военные действия в Нагорном Карабахе должны быть прекращены как можно скорее. Об этом говорится в совместном заявлении министерства обороны и Генерального штаба ВС Армении, опубликованном на сайте военного ведомства 10 ноября.
Читайте подробнее: Минобороны Армении выступило за прекращение кровопролития в Карабахе
Премьер-министр Армении Пашинян заявил, что во время ночных погромов из его резиденции украли «компьютер, часы, парфюмерию и водительские права».
Цитата vibornyk.
Российские миротворцы будут находиться в Нагорном Карабахе пять лет с автоматическим продлением, если Ереван и Баку не будут против. Об этом 10 ноября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Читайте также: Алиев назвал сроки пребывания российских миротворцев в Карабахе
Вот так выглядел зал заседаний парламента Армении после того, как было объявлено о прекращении войны с Азербайджаном.
Цитата vibornyk.
Депутат фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян:
«Мы пытаемся созвать внеочередное заседание парламента, но количество оппозиционных депутатов для этого недостаточно. Необходимо участия также как минимум 25 депутатов из правящей фракции. Мы обсуждаем с юристами, насколько парламент уполномочен аннулировать это соглашение, или решение, или заявление по Карабаху».
Цитата imsmirnov175.
Пашинян сообщил, что находится в стране и продолжает исполнять обязанности: «Я, конечно же, в Армении, и полностью продолжаю выполнять свою работу премьер-министра Армении».
Цитата imsmirnov175.
Россия направляет в Нагорный Карабах своих миротворцев. Сегодня утром, 10 ноября, в зону конфликта с аэродрома в Ульяновске вылетел уже шестой самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Читайте подробнее: Шесть самолётов с российскими миротворцами направлены в Нагорный Карабах
Восьмой по счету самолет Ил-76 с миротворцами вылетел из Ульяновска в Нагорный Карабах — Минобороны РФ.
Во время ночного погрома в резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна оттуда были украдены компьютер, часы и некоторые другие предметы. Об этом 10 ноября глава армянского правительства сообщил на своей странице в соцсети Facebook.
Об этом: Пашинян сообщил, что из его резиденции при погроме украли вещи
Трёхстороннее соглашение о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, станет последним пунктом в решении давнего конфликта. Об этом 10 ноября в обращении к гражданам Азербайджана заявил глава республики Ильхам Алиев.
Об этом: Алиев назвал историческим соглашение по Нагорному Карабаху
Глава МИД Турции поздравил Азербайджан с «важной победой на фронте и за столом переговоров». Цитата bbbreaking.
Решение о прекращении конфликта вокруг Нагорного Карабаха было принято с учётом ситуации на фронте, у него не было альтернатив. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в обращении к народу, опубликованном 10 ноября на его странице в Facebook.
Армения воевала против террористов, Азербайджана и армии Турции — одной из лучших в НАТО, сказал Пашинян. Решение о прекращении огня в Карабахе принято на основе анализа военной ситуации, а также советов тех, кому известно истинное положение.
«Не было другого выхода, кроме подписания заявления», — подчеркнул глава правительства Армении.
Читайте также: Пашинян о соглашении по Карабаху: иного выхода не было
В зону конфликта в Нагорном Карабахе, где с ночи 10 ноября начал действовать режим полного прекращения огня, отправился ещё один самолёт с российскими миротворцами. Об этом сообщили в Минобороны РФ 10 ноября.
Читайте также: Из России в Нагорный Карабах вылетел девятый самолёт с миротворцами
Из сообщений прессы узнал о трехстороннем заявлении по Нагорному Карабаху президент Армении Армен Саркисян. Об этом 10 ноября говорится в заявлении армянского лидера, размещенном на сайте президента страны.
Читайте подробнее: Президент Армении заявил, что узнал о соглашении по Карабаху из СМИ
Напомним, накануне близ границы с Нахичеванской автономией из переносного зенитного ракетного комплекса сбили российский ударный вертолет Ми-24, шедший сопровождением российской автоколонны. Машина упала, двое пилотов погибли, один получил травмы, его эвакуировали.
Сейчас российская сторона ведет расследование, но вне зависимости от его результата всё это очень похоже на какую-то провокацию: Нахичевань — территория Азербайджана, где, как известно, находятся и турки, и подконтрольные им боевики. Предпосылки к втягиванию России в этот конфликт ряд экспертов отмечал и ранее, теперь всё это выглядит просто как более решительные действия — пальнуть по вертолёту из ПЗРК, кстати, вполне себе почерк турецкой стороны, так же они в свое время показали сирийской авиации, что не стоит делать в небе севера Сирии, боевики под руководством турецких инструкторов тогда сбили два вертолета сирийских ВВС.
Впрочем, уже появилось сообщение от МИД Азербайджана, в котором они сообщили, что сбили вертолет и готовы выплатить России компенсацию.
Так что это уже даже не провокация, а просто дерзкий вызов России, которая, как мы знаем, и за СУ-24, и за посла не ответила — остается теперь ждать, как отреагирует наше внешнеполитическое ведомство.
Цитата mediatech.
Девятый военно-транспортный самолёт Ил-76 с российскими миротворцами на борту, которые будут размещены в Карабахе, вылетел из Ульяновска.
Все солдаты направляемой в Карабах российской миротворческой бригады являются профессиональными военными-контрактниками — Минобороны России.
В Баку массовые народные гулянья в связи с окончанием боевых действий. Цитата из канала navideovidno.
С просьбой к тем, кто не имеет отношения к погромщикам, разойтись по домам обратился премьер-министр Армении Никол Пашинян. Соответствующее сообщение 10 ноября размещено на странице главы армянского правительства в соцсети Facebook.
Читайте подробнее: Пашинян призвал протестующих разойтись по домам
Командир отряда «Арабо» Манвел Егиазарян обратился к депутатам блока «Мой шаг», призвав их до полудня явиться в парламент и цивилизованным путем начать процесс дератификации трехстороннего заявления по Карабаху.
Он гарантировал безопасность всех депутатов, которые явятся в парламент. В противном случае же обещал найти всех, даже если они убегут в Африку, и призвать к ответственности.
Цитата bbbreaking.
Президент Нагорно-Карабахской Республики Арутюнян — о заключенном соглашении:
«Мы потеряли Физули, Джабраил, Кубатли, Зангелан, Гадрутский район в основном, части Мартунинского и Аскеранского районов и, самое главное, Шуши. Бои шли уже на подступах к Степанакерту, на расстоянии 2−3 километра. Если бы боевые действия продолжились в том же темпе, в течение дней мы потеряли бы весь Арцах.
Было бы больше жертв, боевые действия, перекинувшись в тыл, привели бы к непоправимым последствиям. Вчера последние несколько часов большие потери были в Мартунинском районе».
Цитата dimsmirnov175.
С призывом к жителям Армении не поддаваться панике обратилась супруга премьер-министра страны Никола Пашиняна — Анна Акопян. Она заявила об этом 10 ноября на своей странице в соцсети Facebook.
Об этом: Супруга Пашиняна призвала жителей Армении не поддаваться панике
Свои поздравления властям Азербайджана в связи с подписанием соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе выразил 10 ноября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
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Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) потеряла контроль над городом Шуши ещё 7 ноября. Об этом 10 ноября сообщил президент НКР Араик Арутюнян.
Читайте подробнее: В Карабахе заявили, что потеряли контроль над Шуши 7 ноября
Охрана дипломатического представительства Армении в Москве не будет усиливаться. Об этом 10 ноября заявил посол республики в России Вардан Тоганян.
Читайте также: Посольство Армении в России не будет усиливать охрану
Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что если бы боевые действия продолжались, то была бы потеряна вся республика.
Об этом: В Карабахе назвали последствия продолжения боевых действий
Из Ульяновска в Нагорный Карабах направлен очередной самолёт Ил-76, на борту которого находятся российские миротворцы. Об этом 10 ноября сообщило Министерство обороны РФ.
Об этом: В Нагорный Карабах направлен десятый самолёт с российскими миротворцами
Обновленная карта Нагорного Карабаха:
Синим цветом показаны территории, которые в настоящее время контролируются ВС Азербайджана. Красным — те, которые должны перейти под контроль Азербайджана до декабря. Зеленым цветом показаны районы размещения российских миротворцев.
Цитата doklad_razvedki.
Протестующие в Ереване против заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе покинули зал заседаний армянского парламента, однако заявили, что будут ожидать депутатов в надежде на то, что последние отменят данное решение. Об этом 10 ноября сообщает РИА Новости.
Читайте также: Участники протестов в Ереване покинули зал заседаний парламента Армении
Католикос всех армян Гарегин II призвал граждан Армении объединиться и сохранять спокойствие, а также воздержатся от насилия и беспорядков. Об этом 10 ноября сообщает Sputnik Армения.
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МВД выставило оцепление у дома правительства в центре Еревана — РИА Новости.
В Ереване ждут отставки Пашиняна.
Пашинян обратился к протестующим. Его слова цитирует канал FTP:
«Все те граждане, которые не имеют отношения к погромщикам, пожалуйста, возвращайтесь домой.
Всех тех граждан, которые верят в меня и верят в нас, прошу готовиться к борьбе.
Ни на секунду не сомневайтесь, что мы сделали что-то нечестное, я не пошел на какую-либо сделку и действовал так, чтобы иметь ответы на все вопросы и быть чистым перед Родиной и народом.
В этот тяжелый момент мы должны стоять бок о бок против мышей, воровавших семена.
Ловцы рыбы в мутной воде — еще поговорим».
Решение о подписании соглашения о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе было принято премьер-министром Армении Николом Пашиняном после полученных им рекомендаций от представителей руководства вооруженных сил республики. Об этом глава армянского правительства заявил 10 ноября во время прямого эфира на своей странице в соцсети Facebook.
Об этом: На подписании соглашения по Карабаху настаивали военные Армении — Пашинян
Боевые действия в Карабахе полностью не прекратились, они продолжаются, мы надеемся, что они прекратятся — Пашинян.
На смену Пашиняну может прийти глава Генштаба Оник Гаспарян. Его принято считать пророссийским. Об этом пишет канал vibornyk:
«В «лихих 90-х» он учился на Высших офицерских курсах Министерства обороны РФ, с 1998 по 2001 год — в Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ.
Ранее Гаспарян встретился с лидерами оппозиционных партий, которые выразили «безоговорочную поддержку» военным».
Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые открыто заявил о случаях дезертирства в войсках во время войны в Карабахе. Цитата канала «Военный обозреватель».
Армянская сторона (Никол Пашинян и Араик Арутюнян) обнародовала некоторые причины, которые побудили к полному завершению боевых действий:
Цитата канала «Военный обозреватель».
Ереван должен показать, что он действительно готов выполнять трёхстороннее соглашение по Карабаху, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
«Армения сейчас должна продемонстрировать, что она точно так же, как и Азербайджан, готова выполнять свою часть обязательств по этому трехстороннему соглашению, только тогда российские миротворцы окажутся эффективными», — сказал Косачев в эфире телеканала «Россия-24».
В Карабахе будут размещены только российские миротворцы — МИД РФ.
Активные боевые действия в Карабахе по всей передовой прекращены — минобороны Армении.
Подписание лидерами России, Азербайджана и Армении соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и ввод российских миротворцев будут способствовать окончательному урегулированию армяно-азербайджанского противостояния. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Читайте подробнее: В Госдуме приветствовали прекращение военных действий в Карабахе
Оцепление около дома правительства Армении, расположенного в центре Еревана, выставило МВД республики. Об этом 10 ноября сообщает РИА Новости.
Читайте подробнее: Около дома правительства Армении в Ереване выставлено оцепление МВД
После того как было принято трехстороннее заявление о прекращении огня, военные действия в Нагорном Карабахе прекратились не полностью. Об этом 10 ноября сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время прямого эфира на своей странице в соцсети Facebook.
Читайте подробнее: Военные действия в Нагорном Карабахе не прекратились полностью — Пашинян
Дальнейшие шаги по инциденту со сбитым Баку в Армении российским вертолётом будут определены после расследования — МИД РФ.
Вопрос о статусе Карабаха прописан в заявлении Путина, Пашиняна, Алиева — МИД РФ.
Минобороны РФ: 11-й и 12-й самолёты с российскими миротворцами вылетели в Нагорный Карабах.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию, которая сложилась в Нагорном Карабахе. Об этом 10 ноября сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Об этом: Главы МИД РФ и Турции обсудили по телефону ситуацию в Карабахе
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов приветствовал заключение мирного соглашения по Нагорному Карабаху.
«Без присутствия России на Южном Кавказе никогда там не было мира и не будет. Но я хотел бы, чтобы все делалось аккуратно», — сказал Зюганов.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский надеется, что теперь никто не посмеет стрелять на Южном Кавказе.
«Пушки перестали стрелять на Южном Кавказе, гарантом является наша армия. Будем надеяться, что теперь там никто не посмеет открывать огонь», — заявил Жириновский.
Турция поддержала заявление России, Армении и Азербайджана по Карабаху, сообщает МИД РФ. В ведомстве заявили, что в Карабахе разместят только российских миротворцев. План по перемирию реализуется в соответствии с призывом России урегулировать конфликт политическим путем.
Цитата tv360ru.
В Ереване протестующие покинули здание парламента. Сейчас они ждут депутатов, рассчитывая, что те смогут отменить принятое заявление о прекращении боевых действий.
RT.
Перед зданием МИД в Москве за ночь появилась такая надпись.
Речь о сбитом турками истребителе и вчерашнем инциденте с российским вертолетом Ми-24 на территории Армении. Цитата glavmedia.
В ближайшее время заявление президента России Владимира Путина, его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна будет обнародовано и распространено на международных площадках. Об этом 10 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Об этом: Соглашение по Карабаху обнародуют в ближайшее время — МИД РФ
Заявление президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации опубликовано на сайте Кремля:
«Мы, Президент Азербайджанской Республики И. Г. Алиев, Премьер-министр Республики Армения Н. В. Пашинян и Президент Российской Федерации В. В. Путин, заявили о следующем:
1. Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях.
2. Агдамский район возвращается Азербайджанской Республике до 20 ноября 2020 года.
3. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
4. Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации — 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.
5. В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.
6. Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года — Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г. Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации.
По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.
Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.
7. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
8. Производится обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.
9. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.
По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана».
Алиев и Эрдоган по телефону обсудили создание турецко-российского миротворческого центра по наблюдению за перемирием в Карабахе — Sputnik Азербайджан.
Российские власти предпримут дальнейшие шаги по инциденту со сбитым над Арменией вертолётом Ми-24, исходя из итогов расследования. Об этом заявила 10 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Мы обратили внимание на то, что необходимо оперативное расследование», — сказала Захарова.
Об этом: МИД: шаги России после инцидента с Ми-24 определит расследование
Военные действия в зоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе прекращены на всей линии противостоянии сторон. Об этом 10 ноября сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети в Facebook.
Читайте подробнее: В минобороны Армении сообщили о прекращении военных действий в Карабахе
Решения, принятые президентом РФ Владимиром Путиным, позволят прекратить кровопролитие и сохранить жизни людей, восстановят мир в приграничных с Россией территориях, цитирует спикера Госдумы Вячеслава Володина сайт нижней палаты парламента.
«Нашим военнослужащим-миротворцам предстоит сложная миссия — обеспечение мира в регионе», — отметил Володин.
Заключение договора об остановке военных действий в Нагорном Карабахе является победой народов Армении и Азербайджана. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это победа народов двух стран, и Азербайджана, и Армении, потому что остановилась война», — сказал Песков.
Читайте также: Кремль назвал договор по Карабаху победой двух народов
О пребывании в Нагорном Карабахе турецких миротворцев в заключённом накануне соглашении речи не идёт. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я могу это прокомментировать следующим образом: об этом нет ни одного слова в тексте заявления, которое было опубликовано, об этом не договаривались три стороны, и пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано», — сказал Песков.
Об этом: Песков прокомментировал возможность ввода миротворцев Турции в Карабах
Удовлетворен наметившимся компромиссом по Карабаху, надеюсь на установление там долгосрочного мира — Путин.
Трёхстороннее соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе является победой народов Армении и Азербайджана. Об этом 10 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков считает прекращение войны в Нагорном Карабахе победой Баку и Еревана
Надежду на установление в Нагорном Карабахе долгосрочного мира выразил президент России Владимир Путин. В конфликте наметился компромисс, заявил он 10 ноября в ходе заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в режиме видеоконференции.
Читайте подробнее: Путин надеется на установление долгосрочного мира в Карабахе
Пункт соглашения Азербайджана, Армении и России о перемирии в Нагорном Карабахе, касающийся возвращения домой беженцев, является самым важным. Об этом заявил 10 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Именно этот гуманитарный аспект и остановка кровопролития — это главный итог», — сказал Песков о седьмом пункте документа.
Это серьёзное соглашение, рассчитанное на перспективу, оно гарантирует прекращение боевых действий, отметил представитель Кремля.
Читайте подробнее: В Кремле назвали главный итог трёхстороннего заявления по Карабаху
Секретарь Совбеза Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Бабаян заявил о прекращении своих полномочий после принятия совместного заявления РФ, Азербайджана и Армении о прекращении огня и вводе миротворцев в Нагорных Карабах.
«Арцах (Нагорный Карабах) — центр армянской государственности, символ армянства, и мы были обязаны сохранить достоинство армян. С осознанием этого мы пережили все этапы азербайджано-карабахского конфликта, пожертвовав тысячами жизней и страдая от лишений ради этой земли, ради права на достойную жизнь на этой земле.
Сегодня, когда лидеры Республики Армения, Республики Арцах одним заговорщическим решением поставили под сомнение существование армянства, а затем выступили с лживыми заявлениями о реалиях, возникает вопрос — кто уполномочил вас в демократической стране без согласия народа, без консультаций сдавать нас», — написал Бабаян на своей странице в Facebook.
Цитата bbbreaking.
Министр иностранных дел Турции заявил, что Анкара продолжает переговоры о том, как следить за прекращением огня в Карабахе.
США и Франция не участвовали в достижении договоренности по Карабаху — это трехстороннее соглашение России, Армении и Азербайджана — Кремль.
Президент России, в соответствии с принятым в 2009 году постановлением, вправе направлять миротворцев для выполнения миссий без согласования с Советом Федерации, в том числе и в Нагорный Карабах, заявил РИА Новости глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
Число армянских военных, погибших в зоне Карабахского конфликта с 27 сентября, выросло еще на 81 и достигло 1302 человек — минобороны Карабаха.
Согласно заключенному соглашению о перемирии в Нагорном Карабахе Азербайджану будут переданы семь районов НКР, заявил 10 ноября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Об этом: В Турции назвали число районов Карабаха, которые перейдут Азербайджану
Песков: «Прекращение войны в Карабахе — это победа народов двух стран». Кремль надеется, что в Армении будет должным образом воспринята суть договоренностей по Карабаху.
Песков отметил, что главы России, Армении и Азербайджана не договаривались о размещении в Карабахе турецких военных.
Цитата tv360ru.
Власти Турции поддержали трёхстороннее заявление по Нагорному Карабаху. Об этом 10 ноября сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Об этом: Анкара поддержала соглашение по Нагорному Карабаху — МИД РФ
Турция продолжит и дальше следить за ситуацией в Нагорном Карабахе. Такое заявление сегодня, 10 ноября, на пресс-конференции в Анкаре сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Читайте также: Анкара намерена контролировать перемирие в Нагорном Карабахе
Мониторинговый центр по Карабаху может быть размещен в Азербайджане, но это предмет отдельных договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно, шла речь о создании на азербайджанской территории центра мониторинга условий прекращения огня. Это в Азербайджане, и нюансы размещения этого центра мониторинга совместного уже являются предметом отдельной договоренности», — сообщил Песков. При этом он пояснил, что мониторинговый центр будет расположен не в Карабахе.
Цитата bbbreaking.
В заявлении глав России, Армении и Азербайджана статус Нагорного Карабаха не уточняется. Об этом сегодня, 10 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Песков дал пояснение по статусу Нагорного Карабаха
Мониторинговый центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе могут разместить на территории Азербайджана. Об этом 10 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков пояснил, где разместят мониторинговый центр по Карабаху
Нагорный Карабах: русские военные возвращаются в Степанакерт.
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Цитата из видео:
Развертыванием российских миротворцев в Карабахе занимается Национальный центр управления обороной.
Минобороны России направит не менее 22 самолётов в рамках переброски миротворческих сил в Нагорный Карабах.
Франция требует от Турции прекратить провокации в отношении Нагорного Карабаха.
Российские миротворцы в селе Карашен (Сюникская область Армении), направляются в сторону Бердзора. Цитата из видео.
В Нагорный Карабах из Ульяновска вылетел 13-й и 14-й самолеты Ил-76 с российскими миротворцами на борту, сообщили 10 ноября в Министерстве обороны РФ.
Читайте подробнее: В Нагорный Карабах вылетел 14-й самолёт с российскими миротворцами
Глава МИД Азербайджана в беседе с Лавровым вновь принёс извинения за инцидент с российским вертолётом — Захарова. Цитата RT.
Путин отметил мужество Алиева и Пашиняна, проявленное при принятии решения по урегулированию в Карабахе.
Грузия приветствует заявление о прекращении огня в Карабахе, готова содействовать миротворцам — МИД.
Заявленные в соглашении о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе договорённости должны соблюдаться всеми сторонами, подписавшими этот документ. Об этом в интервью телеканалу RTVI заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Читайте подробнее: В МИД РФ надеются на выполнение соглашения по Карабаху всеми сторонами
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Ереван и Баку с заключением мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Обращение по этому поводу она написала 10 ноября на свой странице в Twitter.
Подробности в материале: Президент Грузии отреагировала на соглашение по Нагорному Карабаху
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для предотвращения войны должен был передать Азербайджану пять районов вокруг Карабаха.
Евросоюз приветствует трёхстороннее соглашение Азербайджана, Армении и России, прекратившее боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано 10 ноября на брифинге в Брюсселе.
Позднее последует отдельное заявление ЕС по этому поводу.
Об этом: В Евросоюзе отреагировали на прекращение огня в Карабахе
Из Ульяновска в Нагорный Карабах вылетел 15-й самолет Ил-76 с российскими миротворцами на борту. Об этом 10 ноября сообщили в Минобороны России.
Об этом: В Нагорный Карабах вылетел 15-й самолет Ил-76 с российскими миротворцами
Путин: «Чтобы мирным способом решить подобного рода сложные, завязанные в тугой узел конфликты, необходимо найти компромиссы, необходимо выйти на эти компромиссы. А для этого, в свою очередь, необходимо мужество тех, кто принимает решения. В этой связи мы все должны поддержать Пашиняна и Алиева в их решимости создать условия для мирного развития ситуации в регионе».
Акция протеста против соглашения по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходит 10 ноября возле здания армянского парламента, ее транслируют новостные порталы республики.
Читайте подробнее: В Ереване проходит акция протеста
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым по телефону ситуацию со сбитым российским вертолетом Ми-24 и Баку вновь принес свои извинения за данный трагический инцидент. Об этом 10 ноября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала RTVi.
Читайте также: Баку снова извинился за сбитый российский вертолет Ми-24 — МИД РФ
Азербайджанская сторона вновь принесла извинения Москве за случайно сбитый в небе над Арменией российский вертолёт Ми-24. Об этом в интервью телеканалу RTVI заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Подробности в материале: Азербайджан вновь извинился за сбитый вертолёт Ми-24 — МИД РФ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что несёт личную ответственность за военную неудачу в Нагорном Карабахе.
Читайте подробнее: Пашинян заявил о личной ответственности за неудачу в Карабахе
Решение президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе требовало мужества. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 10 ноября в ходе заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в режиме видеоконференции.
Об этом: Путин: Алиев и Пашинян проявили мужество в решении по Карабаху
Тема размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе была на повестке дня, начиная с 10 октября. Она прорабатывалась в разной форме. Об этом сегодня, 10 ноября, в интервью RTVI телеканалу заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Читайте подробнее: В МИД РФ рассказали о долгой проработке темы миротворцев в Карабахе
Новый список погибших в ходе военных действий в Нагорном Карабахе обнародовало 10 ноября министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
Об этом: В Нагорном Карабахе сообщили о 81 погибшем за сутки военном
Тегеран готов оказать содействие в поддержании мира и обеспечения безопасности в Нагорном Карабахе, сообщили 10 ноября в министерстве иностранных дел Ирана.
Читайте подробнее: Тегеран готов содействовать миру в Карабахе — МИД Ирана
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал стороны нагорнокарабахского конфликта достичь «устойчивого политического урегулирования» после заключения трёхстороннего соглашения Азербайджана, Армении и России, прекратившего боевые действия в Нагорном Карабахе.
Как сообщает Le Figaro, во вторник, 10 ноября, Макрон призвал сразу после заключения соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе «без промедления» начать «работу над устойчивым политически урегулированием», которое «будет учитывать интересы Армении и включать себя требование в отношении Турции прекратить любые провокации».
По словам президента Франции, соглашение должно «обеспечить хорошие условия для армянского населения Нагорного Карабаха и возвращение десятков тысяч людей, покинувших свои жилища, на родину».
Макрон подтвердил, что «в этот тяжелый момент Франция занимает сторону Армении».
Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что военные действия в зоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе прекращены на всей линии противостоянии сторон.
Читайте подробнее: Макрон отреагировал на подписание соглашения по Нагорному Карабаху
О важной роли Минской группы ОБСЕ и особенно России в деле урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе заявил президент Армении Армен Саркисян. Это заявление армянский президент сделал на переговорах с российским послом в Армении Сергеем Копыркиным.
Читайте подробнее: Президент Армении назвал Россию важным фактором урегулирования в Карабахе
Пять районов вокруг Нагорного Карабаха пришлось бы отдать Азербайджану для предотвращения нынешней войны, заявил 10 ноября армянский премьер-министр Никол Пашинян: «Могла быть предотвращена война? Да, если бы мы согласились на сдачу пяти районов вокруг Карабаха».
Подробности в материале: Пашинян сказал, что пришлось бы отдать для предотвращения войны в Карабахе
Генпрокурор Азербайджана обсудил по телефону с российским коллегой инцидент со сбитым военным вертолетом РФ, сообщает азербайджанская прокуратура.
Командование группировки российских миротворцев, которая разместится в Нагорном Карабахе, прибыло на территорию Армении, сообщает 9 ноября пресс-служба Минобороны РФ.
В аэропорту Эребуни приземлился самолет с командным составом российских миротворцев.
Читайте также: Командование контингента миротворцев России в Карабахе прибыло в Армению
Три военно-транспортных самолета Ил-76 с российскими миротворцами приземлились в Армении на аэродроме Эребуни, сообщает 10 ноября пресс-служба Минобороны РФ.
«Три самолета военно-транспортной авиации Ил-76 с военнослужащими подразделений 15-й миротворческой бригады приземлились на аэродроме Эребуни», — указано в сообщении.
Читайте также: Три самолета Ил-76 с российскими миротворцами прибыли в Армению
С авиабазы Ульяновск-Восточный вылетели в Армению ещё пять транспортных самолетов Ил-76 с российскими миротворцами, сообщает 10 ноября пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что в Армению отправлены 16-й, 17-й, 18-й, 19-й и 20-й по счету самолеты военно-транспортной авиации.
Читайте также: В Армению вылетел двадцатый по счету самолет с российскими миротворцами
Говорить об урегулировании кризиса в Нагорном Карабахе преждевременно, заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.
Об этом: В Госдуме ожидают отставки Пашиняна
Путин заявил, что Алиев заверил его в том, что будет тщательно произведено расследование инцидента с российским вертолётом, виновные будут наказаны.
«Президент Азербайджана заверил меня в том, что будет проведено тщательное расследование в рамках возбужденного уголовного дела. Виновные будут наказаны», — сказал Путин на оборонном совещании.
Путин на обороннном совещании почтил минутой молчания память экипажа сбитого Азербайджаном вертолёта.
Виновные в гибели российского вертолёта Ми-24 будут наказаны — такое обещание дал Москве азербайджанский президент Ильхам Алиев. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня, 10 ноября, на совещание с руководящим составом Минобороны РФ, главами федеральных ведомств и оборонных предприятий.
Подробности в материале: Алиев обещает наказать виновных в атаке на российский вертолёт — Путин
Путин сообщил имена погибших членов экипажа вертолёта, сбитого Азербайджаном в Армении:
«Вы знаете, что вчера в результате трагического инцидента погибли два наших товарища — лётчики, которые несли службу на российской военной базе в Армении. Это майор Ищук Юрий Викторович, командир экипажа, и старший лейтенант Федин Роман Васильевич».
«Пострадал и летчик-оператор, штурман звена. Пожелаем ему скорейшего выздоровления», — сказал Путин.
Путин просил Шойгу оказать помощь семьям погибших лётчиков: «Я прошу министра обороны оказать помощь семьям погибших».
Организовать помощь семьям погибших членов экипажа сбитого Азербайджаном российского Ми-24 поручено министру обороны РФ Сергею Шойгу. Об этом сказал 10 ноября российский президент Владимир Путин на совещание с руководящим составом Минобороны РФ, главами федеральных ведомств и оборонных предприятий.
Подробности в материале: Помочь семьям погибших членов экипажа сбитого Ми-24 поручено Сергею Шойгу
Лётчики, которые погибли в результате ошибочной атаки азербайджанских ВС на российский вертолёт, — это командир экипажа майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин. Имена погибших назвал российский президент Владимир Путин на совещании с руководящим составом Минобороны РФ, главами федеральных ведомств и оборонных предприятий 10 ноября.
Читайте также: Путин назвал имена погибших членов экипажа сбитого Ми-24
Российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня создается на территории Азербайджана, не примыкающей к Карабаху, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД РФ.
Более 200 российских миротворцев доставили 12 самолётов Ил-76 в Армению на данный момент, сообщает Минобороны РФ.
Роль Турции ограничивается рамками создаваемого центра по прекращению огня и не относится к миротворческой операции в Карабахе, сообщает ТАСС.
Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе и Сирии, сообщает канцелярия турецкого лидера. Турция вместе с РФ будет осуществлять наблюдательную и надзорную деятельность по прекращению огня в Нагорном Карабахе, утверждает Эрдоган. Эрдоган назвал в разговоре с Путиным соглашение по Нагорному Карабаху правильным шагом на пути к постоянному урегулированию ситуации. Ситуация в Карабахе продемонстрировала необходимость сотрудничества между Турцией и РФ в урегулировании региональных конфликтов, заявил Эрдоган.
Москве не известно о планах создать новую группу по Нагорному Карабаху, которая бы заменила Минскую группу ОБСЕ, сообщили 10 ноября в пресс-службе МИД РФ.
Об этом: Москве не известно о планах заменить Минскую группу ОБСЕ — МИД РФ
МИД РФ неизвестно о создании рабочей группы по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе на замену Минской группе ОБСЕ. Об этом сообщил российский сопредседатель в Минской группе ОБСЕ Игорь Попов, комментарий которого размещен на сайте МИД РФ.
Вопрос: Просьба прокомментировать создание рабочей группы по урегулированию в Нагорном Карабахе, которая будет действовать параллельно с Минской группой ОБСЕ.
Ответ: О содержании разговора президентов лучше спрашивать у их непосредственных участников.
Однако о создании каких-либо двусторонних форматов на замену Минской группы ОБСЕ в МИД России ничего не известно.
Продолжаем исходить из нейтральной роли сопредседателей Минскои группы ОБСЕ, внесших важный вклад в выработку базовых принципов урегулирования нагорно-карабахского конфликта, которые легли в основу договоренностей, зафиксированных в заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября с.г.
Исходим из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов.
Урегулирование «карабахского конфликта» будет способствовать миру и стабильности на Южном Кавказе, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в беседе с главами государств Южного Кавказа. По информации пресс-службы администрации правительства Грузии, 10 ноября состоялся телефонный разговор Гахария с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе разговора премьера Грузии с главами соседних стран стороны отметили важность достижения полноценного соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией и выразили надежду на сохранение положительной динамики в процессе его реализации. Стороны рассмотрели перспективы дальнейшего диалога между противоборствующими сторонами.
Sputnik — Грузия
Ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 10 ноября, сообщает Anadolu.
ООН благодарна России за усилия по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе, заявил 10 ноября на брифинге официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«Мы очень благодарны властям России за то, что они сделали, — сказал он. — Наше облегчение связано с надеждой на окончание страданий мирных жителей».
По словам Дюжаррика, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал достижение соглашения о прекращении боев в Нагорно-Карабахской Республике.
ООН находится в контакте с представителями РФ, чтобы предложить усилия по поддержке перемирия в Нагорном Карабахе.
10 ноября на пресс-конференции министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ответил на заявление МИД России об отправке российских миротворцев в Карабах. Он заявил, что Турция, в свою очередь, всегда готова поддержать «братский Азербайджан». Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.
Подробности в материале: МИД Турции прокомментировал ввод российских миротворцев в Карабах
По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает 10 ноября пресс-служба Кремля.
Сообщается, что Владимир Путин информировал турецкого коллегу по существу договорённостей с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, зафиксированных в трёхстороннем Заявлении от 9 ноября 2020 года.
Реджеп Тайип Эрдоган дал высокую оценку посредническим усилиям России, которые создают хорошую основу для выхода на долгосрочное и всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахского конфликта.
Особо отмечена важность достижения договорённости о полном прекращении огня, которая позволила остановить кровопролитие. Условлено о дальнейшем плотном взаимодействии в контексте реализации комплекса мер, предусмотренных Заявлением.
В ходе телефонного разговора Путина и Эрдогана обсуждены также вопросы сотрудничества на сирийском направлении, включая координацию в деле содействия продвижению политического процесса и решению гуманитарных проблем.
Благодарность выразил Москве Генсек ООН Антониу Гутерреш за помощь в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил 10 ноября журналистам представитель Генсека Стефан Дюжаррик.
Читайте также: Генсек ООН поблагодарил Россию за примирение в Карабахе
Затронуты актуальные аспекты борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Подтверждено намерение активизировать контакты по линии министерств здравоохранения и других профильных структур двух стран, в том числе в целях совместного производства вакцин.
«Лидеры договорились о продолжении регулярного диалога в различных форматах», — говорится в сообщении Кремля.
Важную роль России отметил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров 10 ноября с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе Кремля.
Читайте подробнее: Эрдоган позвонил Путину — Кремль
Ситуация в Нагорном Карабахе достаточно спокойная, контролируемая, боевые действия полностью прекращены, заявил в интервью Общественному телевидению Армении министр обороны страны Давид Тоноян.
По словам Тонояна, в Карабахе очень быстро дислоцируются миротворческие силы России. Переброска российских миротворцев осуществляется из Армении через Горис, Лачин в Степанакерт, оттуда на линию соприкосновения.
10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу, министра национальной обороны Хулуси Акара и начальника Национальной разведывательной организации Хакана Фидана, сообщает его пресс-служба. Он назвал гостей братьями, как и президента Турции Эрдогана, чью поддержку ощущал «все эти 44 дня», и поздравил с победой.
Ильхам Алиев заявил, что Баку всегда хотел одинаковой роли России и Турции в карабахском конфликте и добился этого.
«Мы всегда хотели, чтобы Турция и Россия получили одинаковую роль в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, и сегодня добились этого», — заявил он на встрече с представителями Турции 10 ноября.
Боевые действия на территории Нагорно-Карабахской Республики полностью прекратились, заявил 10 ноября в интервью Общественному телевидению министр обороны Армении Давид Тоноян.
«Ситуация в Республике Арцах достаточно спокойная, контролируемая, боевые действия полностью прекращены. Бывают редкие выстрелы, царит серьезная тишина», — сказал Тоноян.
Читайте также: Боевые действия в Карабахе полностью прекращены — минобороны Армении
Президент Азербайджана сообщил о наличии графика по выводу войск ВС Армении из Карабаха, до конца месяца вывод должен состояться. Об этом он сообщил на встрече с представителями Турции 10 ноября.
«Сегодня мы и с вами поговорим о дальнейшей работе данного центра (Турецко-Российского совместного центра контроля за прекращением огня — прим. ИА REGNUM), а также будем говорить с нашими российскими коллегами с тем, чтобы центр был создан в короткое время, так как уже есть график вывода армянских вооруженных сил с наших земель», — сказал Ильхам Алиев.
Военное присутствие России в регионе полностью легитимно. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе надолго. По сути, это еще одна военная база России в регионе. Никаких претензий Москве ни со стороны Еревана, ни со стороны Баку предъявить невозможно. Подробности в статье Елены Паниной
Российский миротворческий контингент будет находиться в Нагорном Карабахе в течение пяти лет с возможным продлением этого срока и выступает в роли гарантов безопасности проживающих там армян. В будущем будет решаться и статус Нагорного Карабаха, пишет Станислав Тарасов в статье
Нагорный Карабах: русские военные возвращаются в Степанакерт
США приняли к сведению договорённость о прекращении огня в Карабахе, хотели бы узнать больше деталей и планы по её реализации, заявил представитель Госдепаратмента.
Соглашение о прекращении боевых действий в Карабахе с одновременным вводом российских миротворцев является наилучшим вариантом в сложившейся ситуации, заявил 10 ноября министр обороны Армении Давид Тоноян в эфире Общественного телевидения.
Читайте также: Минобороны Армении: российские миротворцы в Карабахе — наилучший вариант
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром, сообщает 10 ноября пресс-служба Минобороны РФ.
Обсуждались вопросы урегулирования в Нагорном Карабахе и обстановка в Сирии.
Читайте также: Сергей Шойгу обсудил ситуацию в Карабахе с главой минобороны Турции
Соединённые Штаты будут рады видеть прекращение войны в Нагорном Карабахе в соответствии с заявлением, принятым Арменией и Азербайджаном при посредничестве России. Об этом 10 ноября сообщила журналистам представитель Госдепа США.
Слова благодарности в адрес России сказал министр обороны Армении Давид Тоноян в связи с принятым решением направить миротворцев в зону нагорнокарабахского конфликта. Своё заявление он сделал 10 ноября в эфире Общественного телевидения Армении.
Читайте также: Минобороны Армении поблагодарило Россию за миротворцев в Нагорном Карабахе
10 ноября глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези в своем твиттере выразил надежду, что достигнутое соглашение о прекращении огня по нагорно-карабахскому кризису будет реализовано. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Подробности в материале: Иран приветствует окончание нагорно-карабахского конфликта
Договорённость о прекращении военных действий на территории Нагорного Карабаха приветствуется Великобританией. Об этом 11 ноября сообщил британский министр иностранных дел Доминик Рааб на своей странице в соцсети Twitter
Подробности в материале: МИД Британии приветствует прекращение боевых действий в Карабахе
Переброшенные в Армению российские миротворцы выдвинулись в зону нагорнокарабахского конфликта. Об этом сообщает 11 ноября пресс-служба Минобороны России.
Подробности в материале: Миротворцы РФ выдвинулись к линии соприкосновения в Нагорном Карабахе
Экс-посол США в Грузии Ян Келли упрекнул президента Грузии Саломе Зурабишвили за то, что она поздравила Баку и Ереван с подписанием мирного соглашения по Нагорному Карабаху при посредничестве Москвы. Недовольство посол высказал на своей странице в соцсети Twitter.
Читайте подробнее: Экс-посол США упрекнул президента Грузии за позицию по Нагорному Карабаху
Власти Армении вынуждены были подписать соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, так как иначе мог бы возникнуть коллапс. Об этом 10 ноября заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян во время прямого эфира на своей странице в соцсети Facebook.
Подробности в материале: Пашинян заявил, что вынужден был подписать соглашение по Карабаху
Ещё три самолета Ил-76 военно-транспортной авиации России, на борту которых находятся российские военные, участвующие в миротворческой операции в Нагорном Карабахе, вылетели из Ульяновска. Об этом 11 ноября сообщает Минобороны РФ.
Читайте подробнее: В Нагорный Карабах вылетели ещё три самолета Ил-76 с миротворцами из России
Вопросы двустороннего сотрудничества в военной сфере обсудили во время переговоров в Баку главы минобороны Турции и Азербайджана Хулуси Акар и Закир Гасанов. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба азербайджанского минобороны.
Об этом: Главы минобороны Турции и Азербайджана обсудили военное сотрудничество
В Петербурге привлекли к административной ответственности двух приезжих мужчин, которые 8 ноября устроили на автомобиле с флагами незаконное публичное мероприятие по случаю взятия под контроль войсками Азербайджана города Шуши (Шуша) в Нагорном Карабахе.
Читайте также: В Петербурге наказали двоих мужчин, праздновавших взятие Шуши
Инициатива ДУМ РФ о запрете браков мусульман с немусульманами — это инфоповод, который может негативно повлиять на общественные настроения и внутриполитическую жизнь в России, особенно на фоне событий в Нагорном Карабахе. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко.
Читайте подробнее: Идея о запрете на браки с иноверцами угрожает внутриполитической жизни в РФ
Власти Китая выражают надежду на то, что достигнутые ранее договорённости по Нагорному Карабаху будут реализованы Арменией и Азербайджаном при посредничестве России. Об этом 11 ноября заявил на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин.
Об этом: Пекин надеется на реализацию договорённостей по Карабаху — МИД КНР
Почти все российские миротворцы в Нагорном Карабахе имеют опыт выполнения задач по обеспечению и охране гуманитарных операций в Сирийской Арабской Республике. Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудской.
Об этом: Генштаб России: миротворцы в Карабахе имеют сирийский опыт
В настоящее время и Армения, и Азербайджан соблюдают ранее достигнутые договорённости о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом сегодня, 11 ноября, на брифинге заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ Сергей Рудской.
Читайте также: Генштаб ВС РФ заявил о прекращении огня в Нагорном Карабахе
Под контролем российских миротворцев, прибывших в зону нагорно-карабахского конфликта, находится Лачинский коридор и участок дороги Лачин — совхоз Лысогорский. Выставлены временные наблюдательные посты, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской.
Подробности в материале: Миротворцы РФ взяли под контроль Лачинский коридор в Карабахе
Взаимодействовать по Карабаху Россия и Турция будут через мониторинговый центр, который будет находиться на территории Азербайджана. Об этом 11 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: В Кремле пояснили, как Россия и Турция будут взаимодействовать по Карабаху
Введение турецких миротворцев в Нагорный Карабах не обсуждалось. Об этом 11 ноября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков: введение турецких миротворцев в Карабах не обсуждалось
Лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, вместе с другими оппозиционными лидерами страны созывавший митинг в центре Еревана для протеста против совместного заявления по Карабаху, был задержан сотрудниками Службы национальной безопасности республики. Об этом 11 ноября сообщила журналистам депутат от фракции «Процветающая Армения» Ивета Тоноян.
Об этом: Лидера оппозиции Гагика Царукяна задержали в Армении
Стычки полиции и манифестантов, недовольных действиями премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начались в центре Еревана. Об этом сообщает 11 ноября агентство «Sputnik Армения».
Читайте также: В Ереване начались столкновения митингующих с полицией
Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе будет выставлено 16 наблюдательных постов, заявил 11 ноября начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.
Читайте также: Россия выставит в Нагорном Карабахе 16 постов миротворцев
На площади Свободы в Ереване в настоящее время проходит массовая акция протеста против соглашения по Карабаху, участники которой требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, подписавшего данный документ. Кадры с данного митинга выложены 11 ноября в Telegram-канале Mash.
Подробности в материале: В Ереване проходят массовые протесты против соглашения по Карабаху
Российская Федерация готова дать Соединённым Штатам информацию по линии Минской группы ОБСЕ по заявлению трех стран о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом 11 ноября заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях дискуссионного клуба «Валдай».
Подробности в материале: Россия готова предоставить США информацию о перемирии в Карабахе — МИД
Вторые за текущие сутки телефонные переговоры с главой турецкого оборонного ведомства Хулуси Акаром провел министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Об этом 11 ноября рассказали журналистам в российском Минобороны.
Читайте подробнее: Шойгу обсудил со своим коллегой из Турции урегулирование в Карабахе
Во время оппозиционного митинга на площади Свободы в Ереване, участники которого выступали против подписания соглашения по Нагорному Карабаху и требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, было задержано почти 130 человек. Об этом 11 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянской полиции.
Подробности в материале: В Ереване в ходе протестного митинга задержали почти 130 человек — полиция
Государственный секретарь США Майк Помпео решил посетить Грузию, так как Вашингтон обеспокоен серьезным изменением ситуации на Кавказе. Такое предположение сделал грузинский политолог Гия Хухашвили 11 ноября в интервью агентству «ИнтерпрессНьюс».
Читайте подробнее: Помпео посетит Грузию из-за «изменения баланса сил» на Кавказе — эксперт
Война в Нагорном Карабахе завершена. Об этом 11 ноября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с военнослужащими, проходящими лечение после ранения в госпитале Баку, передает азербайджанское государственное телевидение.
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В Организации договора о коллективной безопасности положительно оценили прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
«Мы положительно оцениваем сам факт прекращения боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Это стало возможным после подписания 9 ноября президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении соответствующего заявления. Приветствуем все действия, которые ведут к установлению мира в регионе и прекращению кровопролития», — сказал Зась.
Об этом: ОДКБ приветствует прекращение огня в Нагорном Карабахе
Анкара и Москва подписали протокол о создании совместного турецко-российского центра, который будет следить за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе. Такое заявление сегодня, 11 ноября, сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Читайте подробнее: Эрдоган заявил о совместном контроле Турции с РФ за ситуацией в Карабахе
Военные действия в Нагорном Карабахе закончились победой Азербайджана. Об этом 11 ноября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с военнослужащими, проходящими лечение после ранения в госпитале Баку, передает азербайджанское государственное телевидение.
Об этом: Алиев заявил, что война в Карабахе завершилась победой Азербайджана
Трехстороннее заявление Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна по Нагорному Карабаху — документ промежуточный, который будет дорабатываться. Но один вывод можно сделать уже сейчас. Надо готовиться к началу Украиной войны в Донбассе. Почему? Обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин предлагает посмотреть на параллели.
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Окончание военных действий в зоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе приветствуется Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 11 ноября заявил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
Читайте подробнее: В ОДКБ поприветствовали окончание военных действий в Нагорном Карабахе
Власти Турции рассчитывают на более тесное сотрудничество с Россией по Сирии и надеются на достижение там такого же справедливого мира, как в Нагорном Карабахе. Об этом 11 ноября заявил президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте страны.
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Известие о подписанном соглашении о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в Берлине восприняли «с облегчением», сообщил 11 ноября журналистам представитель германского МИД Кристофер Бургер.
Читайте подробнее: В МИД Германии прокомментировали примирение в Карабахе
Делегацию из России ожидают в Турции в связи с предстоящими переговорами по Нагорному Карабаху, заявил 11 ноября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Об этом: Эрдоган заявил о скором прибытии в Турцию делегации из России по Карабаху
Вопрос об отставке Никола Пашиняна с поста премьер-министра будет рассмотрен на внеочередном заседании армянского парламента.
Подробности в материале: Парламент Армении решил рассмотреть отставку Пашиняна
Участники акций протестов в Ереване выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашинянус требованием добровольной отставки до полуночи, сообщает 11 ноября RT.
Протестующие собрались около здания парламента и на площади Свободы. Они скандируют «Никол — предатель».
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С призывом о поддержанию стабильности в стране обратился к согражданам президент Армении Армен Саркисян. Он сегодня, 11 ноября, провёл встречу с католикосом всех армян Гарегином II, с которым президент республики обсуждал «сложившуюся ситуацию».
Подробности в материале: Президент Армении призвал народ поддержать стабильность в стране
Армения и Азербайджан получили возможность начать свои отношения с чистого листа, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Комментируя достигнутое 9 ноября соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, подписанное премьер-министром Армении, президентом Азербайджана и президентом России, Кадыров отметил, что это произошло «благодаря личному участию в урегулировании конфликта президента России Владимира Путина».
Читайте подробнее: Кадыров: Ереван и Баку получили возможность начать всё с чистого листа
Митинг, который проводится 11 ноября в Ереване за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна, разгоняют силовики. Большинство митингующих уже покинули место проведения акции.
Читайте также: Силовики готовы разогнать митинг у здания парламента
Лидеры армянских оппозиционных партий обратились к своим сторонникам, собравшимся у здания парламента в Ереване, с призывом разойтись по домам. Представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Арцвик Минасян объявил акцию протеста закрытой с 00:30 (время местное).
Подробности в материале: Оппозиция призвала сторонников разойтись от здания парламента Армении
Тема Нагорного Карабаха, а также заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества обсуждались в ходе телефонных переговоров российского и казахстанского президентов Владимира Путина и Касыма-Жомарта Токаева, сообщили 11 ноября в пресс-службе Кремля.
Об этом: Президент Казахстана позвонил Путину
Уголовное дело в связи с массовыми беспорядками в Ереване возбудила специальная следственная служба Армении.
Читайте также: Против организаторов митинга в Ереване возбудили уголовное дело
Кворум не удалось собрать совету парламента Армении для обсуждения темы «отставки Пашиняна», сообщила 11 ноября журналистам депутат от оппозиционной партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян.
Подробности в материале: Парламент Армении не собрал кворум для обсуждения ситуации с Пашиняном
Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщает 11 ноября пресс-служба Минобороны РФ.
«По итогам переговоров подписан меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта», — указано в сообщении российского военного ведомства.
Читайте также: Россия и Турция подписали меморандум о центре наблюдения за Карабахом
Служба национальной безопасности (СНБ) Армении арестовала пресс-секретаря Республиканской партии Эдуарда Шармазанова, бывшего заместителя председателя национального собрания. Об этом 11 ноября сообщило агентство Sputnik.
Читайте подробнее: В Армении арестовали бывшего вице-спикера парламента Шармазанова
Баку считает исчерпывающим решение карабахского вопроса после принятия Ереваном достигнутых договорённостей, заявил 11 ноября посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы в интервью телеканалу РБК.
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