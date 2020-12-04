Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Российской Федерации Владимир Путин 9 ноября 2020 года приняли совместное решение о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Перемирие наступило 10 ноября 2020 года в 00 часов 00 минут по московскому времени. Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль коридора, соединяющего два государства, развёрнут российский миротворческий контингент, предусмотрен обмен военнопленными. По оценке Владимира Путина, «достигнутые договорённости создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов». Тем временем в Армении начинаются акции протеста против подписания заявления о прекращении огня в Карабахе. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию о том, как сторонам удается реализовать достигнутые договорённости. Читайте также: Путин заявил об окончании всех военных действий в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах. Иван Шилов ИА REGNUM

07:36 10.11.2020 Курс на Нагорный Карабах взяли первые четыре военно-транспортных самолета Ил-76, на борту которых находятся российские миротворцы, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Читайте также: В Карабах вылетели первые самолеты с российскими миротворцами

07:41 10.11.2020 Протестующие захватили здание парламента Армении в Ереване, избили спикера и требуют отставки правительства страны и премьера Пашиняна лично. Оппозиция планирует инициировать процедуру выхода из договорённостей по Карабаху. Цитата «Военный обозреватель» и РИАН.

07:43 10.11.2020 Кадры переброски российских миротворцев в Карабах и прибытие первых подразделений. Цитата — «Военный обозреватель».

07:49 10.11.2020 Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина по Нагорному Карабаху: «9 ноября президентом Азербайджанской Республики Алиевым, премьер-министром Республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов Пограничной службы России. Исходим из того, что достигнутые договорённости создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов».

07:51 10.11.2020 Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян был избит протестующими в столице республики Ереване. Об этом написал на своей странице в Facebook глава аппарата армянского премьер-министра Эдуард Агаджанян. Конфликт между участниками акции и охранниками Мирзояна завязался, когда он находился в служебном автомобиле. Протестующие начали вытаскивать и избивать всех, кто был в машине. Спикера госпитализировали в больницу. Подробности в материале: В Армении протестующие напали на спикера парламента

07:52 10.11.2020 Россия приступила к развертыванию миротворческого контингента в Нагорном Карабахе в количестве 1 960 военнослужащих, 90 БТР, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Срок пребывания миротворцев составляет пять лет с его продлением. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что совместно с российским будет развернут и турецкий миротворческий контингент. Цитата — «Военный обозреватель».

08:10 10.11.2020 Министерство иностранных дел России позитивно оценивает признание властей Азербайджана вины за сбитый на территории Армении российский вертолёт Ми-24. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на странице внешнеполитического ведомства в Facebook. Читайте также: В МИД РФ прокомментировали признание Баку вины за сбитый Ми-24

08:12 10.11.2020 Министерство обороны Армении и Генеральный штаб выступили с заявлением об окончании войны: «Пора прекратить кровопролитие. Политические руководства Армении, России и Азербайджана пришли к соглашению. Война не закончилась полноценно, и боевые действия в Арцахе все еще продолжаются. Тем не менее, мы защищаем и обязаны выполнять решения военно-политического руководства нашей страны, принятые на основе всестороннего анализа и оценки ситуации». Цитата — «Военный обозреватель».

08:13 10.11.2020 Президент Армении Армен Саркисян оказался полностью отстранён от переговоров, предшествовавших ночному соглашению об окончании войны в Карабахе и размещении миротворцев. Цитата — «Военный обозреватель».

08:16 10.11.2020 В настоящее время премьер-министр Армении Никол Пашинян находится в Армении. Об этом политик 10 ноября написал на своей странице в социальной сети Facebook. Подробности в материале: Пашинян сообщил, что он находится в Армении

08:17 10.11.2020 Минобороны и генштаб ВС Армении заявили, что война в Карабахе «не закончилась полноценно», но они будут выполнять решения руководства страны. Цитата bbbreaking.

08:17 10.11.2020 Минобороны и генштаб Армении в совместном заявлении призвали воздерживаться от действий, способных расшатать основы государственности. Цитата bbbreaking.

08:18 10.11.2020 В Ереване митингующие требуют чтобы военные взяли власть в свои руки. Цитата bbbreaking.

08:18 10.11.2020 Президент НКР Араик Арутюнян с отличившимися бойцами facebook.com ArayikHarutyunian

08:29 10.11.2020 Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным принес извинения и соболезнования в связи с уничтожением на территории Армении вертолёта Ми-24. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба президента республики. Читайте также: Алиев принёс извинения Путину за сбитый российский Ми-24

08:31 10.11.2020 Трибуну парламента Армении заняли протестующие против соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Это произошло в ночь на 10 ноября, сообщает издание «Известия». Об этом: В Ереване протестующие заняли трибуну парламента Армении

08:40 10.11.2020 Соглашение о том, что будет создан совместный мониторинговый центр за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, заключат Россия и Турция. Об этом 10 ноября сообщил дипломатический источник, его слова приводит «Интерфакс». Читайте подробнее: Россия и Турция создадут в Нагорном Карабахе мониторинговый центр

08:40 10.11.2020 Военные действия в Нагорном Карабахе должны быть прекращены как можно скорее. Об этом говорится в совместном заявлении министерства обороны и Генерального штаба ВС Армении, опубликованном на сайте военного ведомства 10 ноября. Читайте подробнее: Минобороны Армении выступило за прекращение кровопролития в Карабахе

08:40 10.11.2020 Село Худаферин Джебраильского района. mod.gov.az

08:46 10.11.2020 Премьер-министр Армении Пашинян заявил, что во время ночных погромов из его резиденции украли «компьютер, часы, парфюмерию и водительские права». Цитата vibornyk.

08:46 10.11.2020 Российские миротворцы будут находиться в Нагорном Карабахе пять лет с автоматическим продлением, если Ереван и Баку не будут против. Об этом 10 ноября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Читайте также: Алиев назвал сроки пребывания российских миротворцев в Карабахе

08:47 10.11.2020 Вот так выглядел зал заседаний парламента Армении после того, как было объявлено о прекращении войны с Азербайджаном. Цитата vibornyk.

08:51 10.11.2020 Депутат фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян: «Мы пытаемся созвать внеочередное заседание парламента, но количество оппозиционных депутатов для этого недостаточно. Необходимо участия также как минимум 25 депутатов из правящей фракции. Мы обсуждаем с юристами, насколько парламент уполномочен аннулировать это соглашение, или решение, или заявление по Карабаху». Цитата imsmirnov175.

08:52 10.11.2020 Пашинян сообщил, что находится в стране и продолжает исполнять обязанности: «Я, конечно же, в Армении, и полностью продолжаю выполнять свою работу премьер-министра Армении». Цитата imsmirnov175.

08:54 10.11.2020 Россия направляет в Нагорный Карабах своих миротворцев. Сегодня утром, 10 ноября, в зону конфликта с аэродрома в Ульяновске вылетел уже шестой самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Читайте подробнее: Шесть самолётов с российскими миротворцами направлены в Нагорный Карабах

08:55 10.11.2020 Восьмой по счету самолет Ил-76 с миротворцами вылетел из Ульяновска в Нагорный Карабах — Минобороны РФ.

09:05 10.11.2020 Во время ночного погрома в резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна оттуда были украдены компьютер, часы и некоторые другие предметы. Об этом 10 ноября глава армянского правительства сообщил на своей странице в соцсети Facebook. Об этом: Пашинян сообщил, что из его резиденции при погроме украли вещи

09:12 10.11.2020 Трёхстороннее соглашение о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, станет последним пунктом в решении давнего конфликта. Об этом 10 ноября в обращении к гражданам Азербайджана заявил глава республики Ильхам Алиев. Об этом: Алиев назвал историческим соглашение по Нагорному Карабаху

09:12 10.11.2020 Глава МИД Турции поздравил Азербайджан с «важной победой на фронте и за столом переговоров». Цитата bbbreaking.

09:12 10.11.2020 Уничтожение зенитного оружия Армении. mod.gov.az

09:18 10.11.2020 Решение о прекращении конфликта вокруг Нагорного Карабаха было принято с учётом ситуации на фронте, у него не было альтернатив. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в обращении к народу, опубликованном 10 ноября на его странице в Facebook. Армения воевала против террористов, Азербайджана и армии Турции — одной из лучших в НАТО, сказал Пашинян. Решение о прекращении огня в Карабахе принято на основе анализа военной ситуации, а также советов тех, кому известно истинное положение. «Не было другого выхода, кроме подписания заявления», — подчеркнул глава правительства Армении. Читайте также: Пашинян о соглашении по Карабаху: иного выхода не было

09:21 10.11.2020 В зону конфликта в Нагорном Карабахе, где с ночи 10 ноября начал действовать режим полного прекращения огня, отправился ещё один самолёт с российскими миротворцами. Об этом сообщили в Минобороны РФ 10 ноября. Читайте также: Из России в Нагорный Карабах вылетел девятый самолёт с миротворцами

09:22 10.11.2020 Из сообщений прессы узнал о трехстороннем заявлении по Нагорному Карабаху президент Армении Армен Саркисян. Об этом 10 ноября говорится в заявлении армянского лидера, размещенном на сайте президента страны. Читайте подробнее: Президент Армении заявил, что узнал о соглашении по Карабаху из СМИ

09:23 10.11.2020 Напомним, накануне близ границы с Нахичеванской автономией из переносного зенитного ракетного комплекса сбили российский ударный вертолет Ми-24, шедший сопровождением российской автоколонны. Машина упала, двое пилотов погибли, один получил травмы, его эвакуировали. Сейчас российская сторона ведет расследование, но вне зависимости от его результата всё это очень похоже на какую-то провокацию: Нахичевань — территория Азербайджана, где, как известно, находятся и турки, и подконтрольные им боевики. Предпосылки к втягиванию России в этот конфликт ряд экспертов отмечал и ранее, теперь всё это выглядит просто как более решительные действия — пальнуть по вертолёту из ПЗРК, кстати, вполне себе почерк турецкой стороны, так же они в свое время показали сирийской авиации, что не стоит делать в небе севера Сирии, боевики под руководством турецких инструкторов тогда сбили два вертолета сирийских ВВС. Впрочем, уже появилось сообщение от МИД Азербайджана, в котором они сообщили, что сбили вертолет и готовы выплатить России компенсацию. Так что это уже даже не провокация, а просто дерзкий вызов России, которая, как мы знаем, и за СУ-24, и за посла не ответила — остается теперь ждать, как отреагирует наше внешнеполитическое ведомство. Цитата mediatech.

09:25 10.11.2020 Девятый военно-транспортный самолёт Ил-76 с российскими миротворцами на борту, которые будут размещены в Карабахе, вылетел из Ульяновска.

09:26 10.11.2020 Цитата из видео. Протесты в Ереване, толпа у здания правительства Армении. RT на русском

09:29 10.11.2020 Все солдаты направляемой в Карабах российской миротворческой бригады являются профессиональными военными-контрактниками — Минобороны России.

09:29 10.11.2020 В Баку массовые народные гулянья в связи с окончанием боевых действий. Цитата из канала navideovidno.

09:31 10.11.2020 С просьбой к тем, кто не имеет отношения к погромщикам, разойтись по домам обратился премьер-министр Армении Никол Пашинян. Соответствующее сообщение 10 ноября размещено на странице главы армянского правительства в соцсети Facebook. Читайте подробнее: Пашинян призвал протестующих разойтись по домам

09:31 10.11.2020 Командир отряда «Арабо» Манвел Егиазарян обратился к депутатам блока «Мой шаг», призвав их до полудня явиться в парламент и цивилизованным путем начать процесс дератификации трехстороннего заявления по Карабаху. Он гарантировал безопасность всех депутатов, которые явятся в парламент. В противном случае же обещал найти всех, даже если они убегут в Африку, и призвать к ответственности. Цитата bbbreaking.

09:32 10.11.2020 Президент Нагорно-Карабахской Республики Арутюнян — о заключенном соглашении: «Мы потеряли Физули, Джабраил, Кубатли, Зангелан, Гадрутский район в основном, части Мартунинского и Аскеранского районов и, самое главное, Шуши. Бои шли уже на подступах к Степанакерту, на расстоянии 2−3 километра. Если бы боевые действия продолжились в том же темпе, в течение дней мы потеряли бы весь Арцах. Было бы больше жертв, боевые действия, перекинувшись в тыл, привели бы к непоправимым последствиям. Вчера последние несколько часов большие потери были в Мартунинском районе». Цитата dimsmirnov175.

09:32 10.11.2020 Уничтоженная в лесах близ Бердзора военная техника азербайджанских вооруженных сил. Минобороны Армении

09:43 10.11.2020 С призывом к жителям Армении не поддаваться панике обратилась супруга премьер-министра страны Никола Пашиняна — Анна Акопян. Она заявила об этом 10 ноября на своей странице в соцсети Facebook. Об этом: Супруга Пашиняна призвала жителей Армении не поддаваться панике

09:57 10.11.2020 Свои поздравления властям Азербайджана в связи с подписанием соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе выразил 10 ноября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Читайте также: Министр иностранных дел Турции поздравил Азербайджан с «важной победой»

10:08 10.11.2020 Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) потеряла контроль над городом Шуши ещё 7 ноября. Об этом 10 ноября сообщил президент НКР Араик Арутюнян. Читайте подробнее: В Карабахе заявили, что потеряли контроль над Шуши 7 ноября

10:17 10.11.2020 Охрана дипломатического представительства Армении в Москве не будет усиливаться. Об этом 10 ноября заявил посол республики в России Вардан Тоганян. Читайте также: Посольство Армении в России не будет усиливать охрану

10:18 10.11.2020 Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что если бы боевые действия продолжались, то была бы потеряна вся республика. Об этом: В Карабахе назвали последствия продолжения боевых действий

10:24 10.11.2020 Из Ульяновска в Нагорный Карабах направлен очередной самолёт Ил-76, на борту которого находятся российские миротворцы. Об этом 10 ноября сообщило Министерство обороны РФ. Об этом: В Нагорный Карабах направлен десятый самолёт с российскими миротворцами

10:29 10.11.2020 Обновленная карта Нагорного Карабаха: Синим цветом показаны территории, которые в настоящее время контролируются ВС Азербайджана. Красным — те, которые должны перейти под контроль Азербайджана до декабря. Зеленым цветом показаны районы размещения российских миротворцев. Цитата doklad_razvedki.

10:39 10.11.2020 Протестующие в Ереване против заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе покинули зал заседаний армянского парламента, однако заявили, что будут ожидать депутатов в надежде на то, что последние отменят данное решение. Об этом 10 ноября сообщает РИА Новости. Читайте также: Участники протестов в Ереване покинули зал заседаний парламента Армении

10:40 10.11.2020 Католикос всех армян Гарегин II призвал граждан Армении объединиться и сохранять спокойствие, а также воздержатся от насилия и беспорядков. Об этом 10 ноября сообщает Sputnik Армения. Читайте также: Глава Армянской церкви призвал сограждан воздержаться от насилия

10:42 10.11.2020 Цитата из видео. Перед президентским дворцом собралось большое количество горожан. NEWS AM

10:45 10.11.2020 МВД выставило оцепление у дома правительства в центре Еревана — РИА Новости.

10:45 10.11.2020 В Ереване ждут отставки Пашиняна.

10:47 10.11.2020 Пашинян обратился к протестующим. Его слова цитирует канал FTP: «Все те граждане, которые не имеют отношения к погромщикам, пожалуйста, возвращайтесь домой. Всех тех граждан, которые верят в меня и верят в нас, прошу готовиться к борьбе. Ни на секунду не сомневайтесь, что мы сделали что-то нечестное, я не пошел на какую-либо сделку и действовал так, чтобы иметь ответы на все вопросы и быть чистым перед Родиной и народом. В этот тяжелый момент мы должны стоять бок о бок против мышей, воровавших семена. Ловцы рыбы в мутной воде — еще поговорим».

10:49 10.11.2020 Решение о подписании соглашения о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе было принято премьер-министром Армении Николом Пашиняном после полученных им рекомендаций от представителей руководства вооруженных сил республики. Об этом глава армянского правительства заявил 10 ноября во время прямого эфира на своей странице в соцсети Facebook. Об этом: На подписании соглашения по Карабаху настаивали военные Армении — Пашинян

10:49 10.11.2020 Боевые действия в Карабахе полностью не прекратились, они продолжаются, мы надеемся, что они прекратятся — Пашинян.

10:51 10.11.2020 На смену Пашиняну может прийти глава Генштаба Оник Гаспарян. Его принято считать пророссийским. Об этом пишет канал vibornyk: «В «лихих 90-х» он учился на Высших офицерских курсах Министерства обороны РФ, с 1998 по 2001 год — в Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ. Ранее Гаспарян встретился с лидерами оппозиционных партий, которые выразили «безоговорочную поддержку» военным».

10:51 10.11.2020 Мевлют Чавушоглу. mfa.gov.tr

10:53 10.11.2020 Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые открыто заявил о случаях дезертирства в войсках во время войны в Карабахе. Цитата канала «Военный обозреватель».

21:14 10.11.2020 Затронуты актуальные аспекты борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Подтверждено намерение активизировать контакты по линии министерств здравоохранения и других профильных структур двух стран, в том числе в целях совместного производства вакцин.

21:15 10.11.2020 «Лидеры договорились о продолжении регулярного диалога в различных форматах», — говорится в сообщении Кремля.

21:24 10.11.2020 Важную роль России отметил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров 10 ноября с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе Кремля. Читайте подробнее: Эрдоган позвонил Путину — Кремль

21:51 10.11.2020 Ситуация в Нагорном Карабахе достаточно спокойная, контролируемая, боевые действия полностью прекращены, заявил в интервью Общественному телевидению Армении министр обороны страны Давид Тоноян.

21:55 10.11.2020 По словам Тонояна, в Карабахе очень быстро дислоцируются миротворческие силы России. Переброска российских миротворцев осуществляется из Армении через Горис, Лачин в Степанакерт, оттуда на линию соприкосновения.

21:56 10.11.2020 Обращение к народу президента Арцаха Араика Арутюняна

22:01 10.11.2020 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу, министра национальной обороны Хулуси Акара и начальника Национальной разведывательной организации Хакана Фидана, сообщает его пресс-служба. Он назвал гостей братьями, как и президента Турции Эрдогана, чью поддержку ощущал «все эти 44 дня», и поздравил с победой.

22:07 10.11.2020 Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время обращения к азербайджанскому народу 10 ноября. president. az

22:07 10.11.2020 Ильхам Алиев заявил, что Баку всегда хотел одинаковой роли России и Турции в карабахском конфликте и добился этого. «Мы всегда хотели, чтобы Турция и Россия получили одинаковую роль в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, и сегодня добились этого», — заявил он на встрече с представителями Турции 10 ноября.

22:15 10.11.2020 Боевые действия на территории Нагорно-Карабахской Республики полностью прекратились, заявил 10 ноября в интервью Общественному телевидению министр обороны Армении Давид Тоноян. «Ситуация в Республике Арцах достаточно спокойная, контролируемая, боевые действия полностью прекращены. Бывают редкие выстрелы, царит серьезная тишина», — сказал Тоноян. Читайте также: Боевые действия в Карабахе полностью прекращены — минобороны Армении

22:17 10.11.2020 Президент Азербайджана сообщил о наличии графика по выводу войск ВС Армении из Карабаха, до конца месяца вывод должен состояться. Об этом он сообщил на встрече с представителями Турции 10 ноября. «Сегодня мы и с вами поговорим о дальнейшей работе данного центра (Турецко-Российского совместного центра контроля за прекращением огня — прим. ИА REGNUM), а также будем говорить с нашими российскими коллегами с тем, чтобы центр был создан в короткое время, так как уже есть график вывода армянских вооруженных сил с наших земель», — сказал Ильхам Алиев.

22:23 10.11.2020 Военное присутствие России в регионе полностью легитимно. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе надолго. По сути, это еще одна военная база России в регионе. Никаких претензий Москве ни со стороны Еревана, ни со стороны Баку предъявить невозможно. Подробности в статье Елены Паниной Путин провел в Карабахе блестящую спецоперацию

22:25 10.11.2020 Российский миротворческий контингент будет находиться в Нагорном Карабахе в течение пяти лет с возможным продлением этого срока и выступает в роли гарантов безопасности проживающих там армян. В будущем будет решаться и статус Нагорного Карабаха, пишет Станислав Тарасов в статье Нагорный Карабах: русские военные возвращаются в Степанакерт

22:29 10.11.2020 США приняли к сведению договорённость о прекращении огня в Карабахе, хотели бы узнать больше деталей и планы по её реализации, заявил представитель Госдепаратмента.

22:34 10.11.2020 Соглашение о прекращении боевых действий в Карабахе с одновременным вводом российских миротворцев является наилучшим вариантом в сложившейся ситуации, заявил 10 ноября министр обороны Армении Давид Тоноян в эфире Общественного телевидения. Читайте также: Минобороны Армении: российские миротворцы в Карабахе — наилучший вариант

22:58 10.11.2020 mod.gov.az

23:46 10.11.2020 Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром, сообщает 10 ноября пресс-служба Минобороны РФ. Обсуждались вопросы урегулирования в Нагорном Карабахе и обстановка в Сирии. Читайте также: Сергей Шойгу обсудил ситуацию в Карабахе с главой минобороны Турции

01:58 11.11.2020 Соединённые Штаты будут рады видеть прекращение войны в Нагорном Карабахе в соответствии с заявлением, принятым Арменией и Азербайджаном при посредничестве России. Об этом 10 ноября сообщила журналистам представитель Госдепа США. Об этом: Госдеп США оценил соглашение по Нагорному Карабаху

02:10 11.11.2020 Слова благодарности в адрес России сказал министр обороны Армении Давид Тоноян в связи с принятым решением направить миротворцев в зону нагорнокарабахского конфликта. Своё заявление он сделал 10 ноября в эфире Общественного телевидения Армении. Читайте также: Минобороны Армении поблагодарило Россию за миротворцев в Нагорном Карабахе

08:07 11.11.2020 Араик Арутюнян president.nkr.am

08:36 11.11.2020 10 ноября глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези в своем твиттере выразил надежду, что достигнутое соглашение о прекращении огня по нагорно-карабахскому кризису будет реализовано. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Подробности в материале: Иран приветствует окончание нагорно-карабахского конфликта

08:37 11.11.2020 Договорённость о прекращении военных действий на территории Нагорного Карабаха приветствуется Великобританией. Об этом 11 ноября сообщил британский министр иностранных дел Доминик Рааб на своей странице в соцсети Twitter Подробности в материале: МИД Британии приветствует прекращение боевых действий в Карабахе

08:40 11.11.2020 Переброшенные в Армению российские миротворцы выдвинулись в зону нагорнокарабахского конфликта. Об этом сообщает 11 ноября пресс-служба Минобороны России. Подробности в материале: Миротворцы РФ выдвинулись к линии соприкосновения в Нагорном Карабахе

09:37 11.11.2020 Экс-посол США в Грузии Ян Келли упрекнул президента Грузии Саломе Зурабишвили за то, что она поздравила Баку и Ереван с подписанием мирного соглашения по Нагорному Карабаху при посредничестве Москвы. Недовольство посол высказал на своей странице в соцсети Twitter. Читайте подробнее: Экс-посол США упрекнул президента Грузии за позицию по Нагорному Карабаху

10:12 11.11.2020 Власти Армении вынуждены были подписать соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, так как иначе мог бы возникнуть коллапс. Об этом 10 ноября заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян во время прямого эфира на своей странице в соцсети Facebook. Подробности в материале: Пашинян заявил, что вынужден был подписать соглашение по Карабаху

10:50 11.11.2020 Протестующие в Армении. Цитата из видео ՈՒՂԻՂ. Բողոքի ակցիա ԱԺ-ի դիմաց пользователя NEWS AM. youtube.com

10:51 11.11.2020 Ещё три самолета Ил-76 военно-транспортной авиации России, на борту которых находятся российские военные, участвующие в миротворческой операции в Нагорном Карабахе, вылетели из Ульяновска. Об этом 11 ноября сообщает Минобороны РФ. Читайте подробнее: В Нагорный Карабах вылетели ещё три самолета Ил-76 с миротворцами из России

11:47 11.11.2020 Вопросы двустороннего сотрудничества в военной сфере обсудили во время переговоров в Баку главы минобороны Турции и Азербайджана Хулуси Акар и Закир Гасанов. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба азербайджанского минобороны. Об этом: Главы минобороны Турции и Азербайджана обсудили военное сотрудничество

12:13 11.11.2020 В Петербурге привлекли к административной ответственности двух приезжих мужчин, которые 8 ноября устроили на автомобиле с флагами незаконное публичное мероприятие по случаю взятия под контроль войсками Азербайджана города Шуши (Шуша) в Нагорном Карабахе. Читайте также: В Петербурге наказали двоих мужчин, праздновавших взятие Шуши

12:14 11.11.2020 Инициатива ДУМ РФ о запрете браков мусульман с немусульманами — это инфоповод, который может негативно повлиять на общественные настроения и внутриполитическую жизнь в России, особенно на фоне событий в Нагорном Карабахе. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко. Читайте подробнее: Идея о запрете на браки с иноверцами угрожает внутриполитической жизни в РФ

12:15 11.11.2020 Власти Китая выражают надежду на то, что достигнутые ранее договорённости по Нагорному Карабаху будут реализованы Арменией и Азербайджаном при посредничестве России. Об этом 11 ноября заявил на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин. Об этом: Пекин надеется на реализацию договорённостей по Карабаху — МИД КНР

12:25 11.11.2020 Почти все российские миротворцы в Нагорном Карабахе имеют опыт выполнения задач по обеспечению и охране гуманитарных операций в Сирийской Арабской Республике. Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудской. Об этом: Генштаб России: миротворцы в Карабахе имеют сирийский опыт

12:28 11.11.2020 В настоящее время и Армения, и Азербайджан соблюдают ранее достигнутые договорённости о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом сегодня, 11 ноября, на брифинге заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ Сергей Рудской. Читайте также: Генштаб ВС РФ заявил о прекращении огня в Нагорном Карабахе

12:33 11.11.2020 Под контролем российских миротворцев, прибывших в зону нагорно-карабахского конфликта, находится Лачинский коридор и участок дороги Лачин — совхоз Лысогорский. Выставлены временные наблюдательные посты, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской. Подробности в материале: Миротворцы РФ взяли под контроль Лачинский коридор в Карабахе

12:37 11.11.2020 Взаимодействовать по Карабаху Россия и Турция будут через мониторинговый центр, который будет находиться на территории Азербайджана. Об этом 11 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте подробнее: В Кремле пояснили, как Россия и Турция будут взаимодействовать по Карабаху

12:49 11.11.2020 Введение турецких миротворцев в Нагорный Карабах не обсуждалось. Об этом 11 ноября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Песков: введение турецких миротворцев в Карабах не обсуждалось

12:59 11.11.2020 Лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, вместе с другими оппозиционными лидерами страны созывавший митинг в центре Еревана для протеста против совместного заявления по Карабаху, был задержан сотрудниками Службы национальной безопасности республики. Об этом 11 ноября сообщила журналистам депутат от фракции «Процветающая Армения» Ивета Тоноян. Об этом: Лидера оппозиции Гагика Царукяна задержали в Армении

13:03 11.11.2020 Стычки полиции и манифестантов, недовольных действиями премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начались в центре Еревана. Об этом сообщает 11 ноября агентство «Sputnik Армения». Читайте также: В Ереване начались столкновения митингующих с полицией

13:04 11.11.2020 Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе будет выставлено 16 наблюдательных постов, заявил 11 ноября начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской. Читайте также: Россия выставит в Нагорном Карабахе 16 постов миротворцев

13:12 11.11.2020 На площади Свободы в Ереване в настоящее время проходит массовая акция протеста против соглашения по Карабаху, участники которой требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, подписавшего данный документ. Кадры с данного митинга выложены 11 ноября в Telegram-канале Mash. Подробности в материале: В Ереване проходят массовые протесты против соглашения по Карабаху

13:33 11.11.2020 Российская Федерация готова дать Соединённым Штатам информацию по линии Минской группы ОБСЕ по заявлению трех стран о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом 11 ноября заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях дискуссионного клуба «Валдай». Подробности в материале: Россия готова предоставить США информацию о перемирии в Карабахе — МИД

13:57 11.11.2020 Вторые за текущие сутки телефонные переговоры с главой турецкого оборонного ведомства Хулуси Акаром провел министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Об этом 11 ноября рассказали журналистам в российском Минобороны. Читайте подробнее: Шойгу обсудил со своим коллегой из Турции урегулирование в Карабахе

14:29 11.11.2020 Во время оппозиционного митинга на площади Свободы в Ереване, участники которого выступали против подписания соглашения по Нагорному Карабаху и требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, было задержано почти 130 человек. Об этом 11 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянской полиции. Подробности в материале: В Ереване в ходе протестного митинга задержали почти 130 человек — полиция

15:06 11.11.2020 Государственный секретарь США Майк Помпео решил посетить Грузию, так как Вашингтон обеспокоен серьезным изменением ситуации на Кавказе. Такое предположение сделал грузинский политолог Гия Хухашвили 11 ноября в интервью агентству «ИнтерпрессНьюс». Читайте подробнее: Помпео посетит Грузию из-за «изменения баланса сил» на Кавказе — эксперт

15:14 11.11.2020 Протестующие в Армении. Цитата из видео ՈՒՂԻՂ. Բողոքի ակցիա ԱԺ-ի դիմաց пользователя NEWS AM. youtube.com.

15:24 11.11.2020 Война в Нагорном Карабахе завершена. Об этом 11 ноября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с военнослужащими, проходящими лечение после ранения в госпитале Баку, передает азербайджанское государственное телевидение. Читайте также: Война в Нагорном Карабахе завершена — Алиев

15:24 11.11.2020 В Организации договора о коллективной безопасности положительно оценили прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. «Мы положительно оцениваем сам факт прекращения боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Это стало возможным после подписания 9 ноября президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении соответствующего заявления. Приветствуем все действия, которые ведут к установлению мира в регионе и прекращению кровопролития», — сказал Зась. Об этом: ОДКБ приветствует прекращение огня в Нагорном Карабахе

15:27 11.11.2020 Анкара и Москва подписали протокол о создании совместного турецко-российского центра, который будет следить за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе. Такое заявление сегодня, 11 ноября, сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Читайте подробнее: Эрдоган заявил о совместном контроле Турции с РФ за ситуацией в Карабахе

15:27 11.11.2020 Разгрузка и выдвижение миротворческих сил ВС РФ, прибывших для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. mil.ru

15:36 11.11.2020 Военные действия в Нагорном Карабахе закончились победой Азербайджана. Об этом 11 ноября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с военнослужащими, проходящими лечение после ранения в госпитале Баку, передает азербайджанское государственное телевидение. Об этом: Алиев заявил, что война в Карабахе завершилась победой Азербайджана

15:47 11.11.2020 Трехстороннее заявление Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна по Нагорному Карабаху — документ промежуточный, который будет дорабатываться. Но один вывод можно сделать уже сейчас. Надо готовиться к началу Украиной войны в Донбассе. Почему? Обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин предлагает посмотреть на параллели. Читайте также: Война в Карабахе остановлена. Надо готовиться к войне в Донбассе

15:47 11.11.2020 Окончание военных действий в зоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе приветствуется Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 11 ноября заявил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Читайте подробнее: В ОДКБ поприветствовали окончание военных действий в Нагорном Карабахе

16:00 11.11.2020 Власти Турции рассчитывают на более тесное сотрудничество с Россией по Сирии и надеются на достижение там такого же справедливого мира, как в Нагорном Карабахе. Об этом 11 ноября заявил президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте страны. Читайте также: Эрдоган: Турция готова более тесно сотрудничать с РФ в Сирии

16:30 11.11.2020 Лидер оппозиционной партии ''Процветающая Армения'' Гагик Царукян (cc) Mehr News Agency

16:39 11.11.2020 Известие о подписанном соглашении о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в Берлине восприняли «с облегчением», сообщил 11 ноября журналистам представитель германского МИД Кристофер Бургер. Читайте подробнее: В МИД Германии прокомментировали примирение в Карабахе

17:15 11.11.2020 Разгрузка и выдвижение миротворческих сил ВС РФ, прибывших для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Источник: mil.ru

17:25 11.11.2020 Делегацию из России ожидают в Турции в связи с предстоящими переговорами по Нагорному Карабаху, заявил 11 ноября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом: Эрдоган заявил о скором прибытии в Турцию делегации из России по Карабаху

17:48 11.11.2020 Вопрос об отставке Никола Пашиняна с поста премьер-министра будет рассмотрен на внеочередном заседании армянского парламента. Подробности в материале: Парламент Армении решил рассмотреть отставку Пашиняна

17:53 11.11.2020 Участники акций протестов в Ереване выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашинянус требованием добровольной отставки до полуночи, сообщает 11 ноября RT. Протестующие собрались около здания парламента и на площади Свободы. Они скандируют «Никол — предатель». Читайте также: «Никол — предатель». В Ереване митингующие выдвинули ультиматум Пашиняну

18:18 11.11.2020 Министры обороны Турции и Азербайджана Хулуси Акар и Закир Гасанов Истчоник: msb.gov.tr

18:24 11.11.2020 С призывом о поддержанию стабильности в стране обратился к согражданам президент Армении Армен Саркисян. Он сегодня, 11 ноября, провёл встречу с католикосом всех армян Гарегином II, с которым президент республики обсуждал «сложившуюся ситуацию». Подробности в материале: Президент Армении призвал народ поддержать стабильность в стране

18:35 11.11.2020 Армения и Азербайджан получили возможность начать свои отношения с чистого листа, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Комментируя достигнутое 9 ноября соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, подписанное премьер-министром Армении, президентом Азербайджана и президентом России, Кадыров отметил, что это произошло «благодаря личному участию в урегулировании конфликта президента России Владимира Путина». Читайте подробнее: Кадыров: Ереван и Баку получили возможность начать всё с чистого листа

19:22 11.11.2020 Митинг, который проводится 11 ноября в Ереване за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна, разгоняют силовики. Большинство митингующих уже покинули место проведения акции. Читайте также: Силовики готовы разогнать митинг у здания парламента

19:56 11.11.2020 Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Источник: president. az

20:00 11.11.2020 Лидеры армянских оппозиционных партий обратились к своим сторонникам, собравшимся у здания парламента в Ереване, с призывом разойтись по домам. Представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Арцвик Минасян объявил акцию протеста закрытой с 00:30 (время местное). Подробности в материале: Оппозиция призвала сторонников разойтись от здания парламента Армении

20:15 11.11.2020 Тема Нагорного Карабаха, а также заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества обсуждались в ходе телефонных переговоров российского и казахстанского президентов Владимира Путина и Касыма-Жомарта Токаева, сообщили 11 ноября в пресс-службе Кремля. Об этом: Президент Казахстана позвонил Путину

21:19 11.11.2020 Полиция задерживает протестующих на площади Свободы в Ереване. Цитата из видео Factor. am

21:21 11.11.2020 Уголовное дело в связи с массовыми беспорядками в Ереване возбудила специальная следственная служба Армении. Читайте также: Против организаторов митинга в Ереване возбудили уголовное дело

21:37 11.11.2020 Кворум не удалось собрать совету парламента Армении для обсуждения темы «отставки Пашиняна», сообщила 11 ноября журналистам депутат от оппозиционной партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян. Подробности в материале: Парламент Армении не собрал кворум для обсуждения ситуации с Пашиняном

22:19 11.11.2020 Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской. Источник: mil.ru

22:21 11.11.2020 Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщает 11 ноября пресс-служба Минобороны РФ. «По итогам переговоров подписан меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта», — указано в сообщении российского военного ведомства. Читайте также: Россия и Турция подписали меморандум о центре наблюдения за Карабахом

22:57 11.11.2020 Вице-премьер Армении Мгер Григорян. (сс) D. khachatrian

00:28 12.11.2020 Служба национальной безопасности (СНБ) Армении арестовала пресс-секретаря Республиканской партии Эдуарда Шармазанова, бывшего заместителя председателя национального собрания. Об этом 11 ноября сообщило агентство Sputnik. Читайте подробнее: В Армении арестовали бывшего вице-спикера парламента Шармазанова