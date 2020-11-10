Чебоксары, 10 ноября, 2020, 04:49 — ИА Регнум. В Чувашии прошлогодний указ главы республики об уроках плавания в школах в настоящее время не смог выполнить ни один муниципалитет. Местные власти ссылаются на неготовность спортивных учреждений, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики по итогам планёрки в правительстве.

Cap.ru На планёрке в правительстве

Указ об организации уроков плавания был подписан 2 декабря 2019 года (напомним, Олег Николаев возглавил Чувашию в январе 2020 года). Планировалось, что младшеклассники (2 — 4 классы), не имеющие противопоказаний, будут учиться плавать в 60 бассейнах физкультурно-спортивных и образовательных организациях. По расчётам властей, это должно было коснуться 14 тыс. школьников, организация работы была возложена на муниципальные власти.

В министерстве спорта Чувашии констатировали, что в настоящее время ни один муниципалитет не приступил к реализации указа, ссылаясь на неготовность спортсооружений. В частности, не завершена работа по оборудованию медицинских кабинетов и получению лицензии на медицинскую деятельность, не везде хватает инструкторов. Сейчас эти вопросы прорабатываются Роспотребнадзором, министерствами здравоохранения и спорта совместном с муниципалитетами.

Также предусмотрено целевое обучение инструкторов по спорту для проведения занятий в бассейнах. В настоящее время курсы повышения квалификации организованы на базе Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. Всего до конца года планируется подготовить 59 инструкторов.

Глава Чувашии Олег Николаев рекомендовал главам муниципалитетов ускорить решение всех организационных вопросов:

«Нужно конкретизировать проблемы и пути их решения, чтобы скорейшим образом приступить к реализации указа».

Как сообщало ИА REGNUM, введение уроков плавания в школах было связано с тем, что в Чувашии из-за неумения плавать ежегодно тонут дети. Кроме того, это способствует укреплению здоровья. Власти заявляли, что в районах, где нет бассейнов (Аликовский, Алатырский, Красноармейский, Шумерлинский районы), муниципальные власти будут заключать договоры с ФОКами близлежащих районов о предоставлении на безвозмездной основе бассейнов.

В министерстве спорта республики рассчитывали, что летом обучение детей элементам плавания и безопасному поведению на воде будет проходить на Московской набережной Чебоксары (в районе центрального пляжа) и на новочебоксарской набережной, однако из-за коронавируса пляжи так и не были официально открыты.

Всего в Чувашии насчитывается 82 плавательных бассейна, в том числе 42 — в спортивных школах, 18 — в общеобразовательных. За последние пять лет на территории республики построено семь бассейнов.