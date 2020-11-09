Москва, 9 ноября, 2020, 23:46 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России проведено совещание по вопросам подготовки войск к противодействию дронам противника и взаимодействию со своими БПЛА, сообщает 9 ноября Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

U.S. Air Force Дрон

Совещание проводилось под руководством заместителя Министра обороны генерал-лейтенанта Юнус-Бека Евкурова с учетом опыта современных войн.

Оно было посвящено «вопросам организации подготовки войск с учётом применения беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в боевых порядках соединений, воинских частей и подразделений, а также вопросам готовности противодействия БпЛА противника с учётом опыта вооруженных конфликтов».

О деталях мероприятия пока не сообщается.