Ижевск, 9 ноября, 2020, 23:24 — ИА Регнум. Глава Удмуртии Александр Бречалов 9 ноября принял участие в сдаче антиковидной плазмы. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

Пресс-служба правительства Удмуртии

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"Сейчас переливание плазмы крови переболевших коронавирусом тем, кто еще болеет им, — один из наиболее эффективных методов лечения», — пояснил глава республики.

Перед как сдавать плазму, донору делают полный анализ крови, ЭКГ (электрокардиограмму), анализ на инфекции. До настоящего момента в республике заготовлено 50 литров плазмы — это около 200 доз.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд чиновников в Удмуртии уже перенесли заражение коронавирусом. Так, первой получила положительный тест на SARS-CoV-2 министр социальной политики и труда республики Татьяна Чуракова. Затем успешно перенес коронавирус глава Удмуртии, затем переболел министр здравоохранения республики Георгий Щербак.

Сегодня, 9 ноября, после получение отрицательного теста на коронавирус на работу вышел глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

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