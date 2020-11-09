Париж, 9 ноября, 2020, 23:14 — ИА Регнум. Покинув Египет, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил столицу Марокко Рабат с целью «прояснить» позицию Франции по карикатурам на пророка Мухаммеда. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщает Le Figaro.

U.S. Air Force Жан-Ив Ле Дриан

В ходе беседы со своим марокканским коллегой Насером Буритой Ле Дриан заявил, что Франция пытается донести «две идеи одинаковой важности: решимость в том, что касается борьбы с терроризмом и экстремизмом и идею мира и глубокого уважения по отношению к исламу и ко всем мусульманам».

«Мы боремся только с терроризмом. С терроризмом и с искаженным пониманием религии радикальными движениями», — добавил министр иностранных дел Франции.

Напомним, ранее 9 ноября Ле Дрианпосетил столицу Египта город Каир и в присутствии лидеров государства выразил «глубочайшее уважение» французского правительства к исламской религии.