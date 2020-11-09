Саранск, 9 ноября, 2020, 23:08 — ИА Регнум. В администрации Саранска в ходе оперативного совещания обсудили ход проверок соблюдения масочно-перчаточного режима в общественных местах. Особое внимание уделили общественному транспорту и такси, сообщает пресс-служба мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

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По словам начальника транспортного управления Саранске Дмитрия Белорунова, за минувшую неделю было проверено 479 единиц транспорта, вынесено 211 замечаний, составлено четыре протокола. По итогам проверок легковых такси, вынесено 32 замечания, за нарушение установленных профилактических мер на водителей составлено два протокола.

Глава Саранска Пётр Тултаев считает, что соблюдение профилактических мер в общественном транспорте и такси должно быть безукоснительным. Необходимо не только иметь в наличии маски и перчатки, но и обрабатывать машину после каждого клиента, поскольку нередко такси используются для поездок в больницу, на прием ко врачу или для того, чтобы сделать КТ (компьютерную томографию).

«Явно в поликлинику едет человек лечиться, видно, что с насморком, с температурой, не в порядке человек. И в этой связи мы должны каким-то образом донести до людей, призвать жителей города без особой надобности не пользоваться общественным транспортом, не ездить по городу, особенно людям пожилым, тем, кому 60, 65 плюс. Мы это делаем не ради того, чтобы отчитаться и галочку поставить, и все хорошо. Речь идет, по сути дела, не меньше и не больше, чем о жизни людей», — подчеркнул Тултаев.

Как сообщало ИА REGNUM, глава республики Владимир Волков внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, который расширяет перечень мест, где граждане должны находиться в защитных масках. Так, теперь жители и гости региона обязаны находиться в масках на территории остановок общественного транспорта, на парковках и в лифтах.

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