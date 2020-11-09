Париж, 9 ноября, 2020, 23:13 — ИА Регнум. Индекс Парижской фондовой биржи, известной как Euronext Paris, достиг самого высокого значения с марта 2020 года после того как немецкая и американская компании Pfizer и BionTech объявили об успешных испытаниях вакцины против коронавируса.

David.Monniaux Здание Парижской фондовой биржи

Как сообщает Le Figaro, в понедельник, 9 ноября, индекс Парижской фондовой биржи возрос на 375,44 пункта и достиг показателя в 5.336,32 пунктов, который в последний раз наблюдался в марте, когда многие мировые биржи обвалились из-за начала первой волны пандемии коронавируса.

Напомним, ранее 9 ноября пресс-служба компаний Pfizer и BioNTech объявила, что вакцина-кандидат от коронавирусной инфекции хорошо показала себя на третьей стадии клинических испытаний.