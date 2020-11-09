Ижевск, 9 ноября, 2020, 22:49 — ИА Регнум. В Удмуртии для самозанятых Фонд поддержки развития предпринимательства выдаёт микрозаймы под залог и поручительство по льготным ставкам от 2,12% годовых. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По словам главы республики Александра Бречалова, этой мерой поддержки могут воспользоваться 6526 человек. Именно такое число жителей республики зарегистрировались в качестве самозанятых.

Кроме того, самозанятые в республике могут воспользоваться консультационной и образовательной поддержкой Центров «Мой бизнес». В течение предыдущего месяца вопросы бухучета, налогообложения и бизнес-планирования, а также юридические вопросы решили более 30 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госсовета республики в апреле текущего года приняли закон «О введении на территории Удмуртской Республики специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». По мнению парламентариев, новый налоговый режим даст возможность вести предпринимательскую деятельность в комфортных условиях более широкому кругу жителей республики.

Режим начал действовать на территории региона с 1 июля. Ожидалось, что отчисления самозанятых принесут бюджету республики около 60 млн рублей.

Читайте также: В Удмуртии ожидают поступления налогов от самозанятых на 60 млн рублей