Дамаск, 9 ноября, 2020, 22:44 — ИА Регнум. В Сирии в рамках российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании от 22 октября 2019 года проведено 106-е по счету совместное патрулирование с военными Турции, сообщил 9 ноября на брифинге замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Гринкевич.

Msb.gov.tr Совместное российско-турецкое патрулирование зоны безопасности у сирийско-турецкой границы

По его словам, патрулирование было проведено в сирийской провинции Хасеке по маршруту от Дейруна-Ага до Мезкафт и назад.

Кроме того, подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование провинции Алеппо в районе Мембидж — Аджами — Авшария.

Одновременно вертолетами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту Метрас — Хак-элт-Сура.

В то же время в Идлибской зоне деэскалации боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроили в провинции Идлиб 16 обстрелов, в провинции Латакия — 11 обстрелов.