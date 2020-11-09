Киев, 9 ноября, 2020, 22:11 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель достаточно специфическим образом прокомментировала новость о заболевании Владимира Зеленского коронавирусом.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«К сожалению… Президент чувствует себя хорошо. Мы будем сообщать о состоянии его здоровья», — написала Мендель в социальных сетях после информации о положительном тесте у Зеленского. По ее мнению, многоточие четко показывает, какую мысль она хотела выразить.

После ряда негативных комментариев Мендель все же исправила текст первоначального сообщения:

«К сожалению, есть новость о положительном тесте… Впрочем, президент чувствует себя хорошо. Мы будем сообщать о состоянии его здоровья. Также положительный тест у руководителя офиса Андрея Ермака. Желаем обоим скорейшего выздоровления и легчайшей формы».

Также она обратилась к критикам, подчеркнув, что в такой ситуации «здравый смысл и человечность должны были бы превзойти цинизм».

ИА REGNUM напоминает, что вечером 9 ноября стало известно, что у президента Владимира Зеленского положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. По официальной информации офиса президента, Зеленский чувствует себя хорошо и будет продолжать выполнять свои обязанности в дистанционном режиме на самоизоляции.

Сам Зеленский через социальные сети заявил, что у него температура 37,5.

«Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!» — добавил он.