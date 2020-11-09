Москва, 9 ноября, 2020, 21:51 — ИА Регнум. Информационная система лесного комплекса России должна быть запущена к 1 января 2023 года. Такое распоряжение дал правительству президент РФ Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

Евгений Фельдман Вагон с древесиной

Эта информационная система, как отмечается, должна работать в постоянном режиме, чтобы позволять отслеживать, как расходуется такой ресурс, как древесина — от заготовки до производства из неё конечной продукции.

Предполагается, что будет вестись в электронной форме государственный лесной реестр, а также оформление в электронном виде сопроводительных документов на древесину и на продукцию переработки и учёт древесины и сделок с ней.