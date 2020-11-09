Саранск, 9 ноября, 2020, 21:29 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 9 ноября с начала пандемии проведено 274 107 тестов на коронавирус. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Rosminzdrav.ru Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

В частности, за последние сутки лаборатории республики провели 1184 исследования для выявления заражения SARS-CoV-2.

Всего в Мордовии обследовано на наличие коронавируса 247 340 человек. Отметим по данным Росстата на начало января текущего года, численность населения республики составляет 790 197 человек. Таким образом, тесты на коронавирус сдали 31,3% от общего числа жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 ноября в республике выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 77 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 8904 случаев. Всего с начала пандемии выздоровели 7407 жителей Мордовии. 53 человека скончались от коронавируса как от основной причины. За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1444 человека.

Читайте также: В Мордовии подтвердили 79 новых случаев заражения SARS-CoV-2