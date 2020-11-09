Вашингтон, 9 ноября, 2020, 21:19 — ИА Регнум. Генсек ООН Антониу Гутерриш направил свои поздравления кандидату от Демократической партии Джо Байдену с победой на президентских выборах, сообщил 9 ноября представитель генсека Стефан Дюжаррик.

U.S. Mission Photo Антониу Гутерриш

«Генеральный секретарь поздравляет американский народ с активной реализацией принципов демократии на выборах в их стране, прошедших на прошлой неделе», — указано в заявлении.

«Он поздравляет избранных президента и вице-президента и вновь заявляет, что взаимодействие США и ООН является важнейшим компонентом международного сотрудничества, необходимым для реагирования на проблемы, с которыми сейчас сталкивается мир», — указано в заявлении Дюжаррика.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование за кандидатов в Президенты прошло в США 3 ноября. Байден уже объявляет себя победителем выборов, его поздравили многие зарубежные лидеры, однако действующий президент Дональд Трамп намерен оспорить в суде результаты голосования в нескольких штатах.