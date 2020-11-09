Вашингтон, 9 ноября, 2020, 21:16 — ИА Регнум. Министр обороны США Марк Эспер отправлен в отставку, написал 9 ноября американский президент Дональд Трамп в Twitter.

U.S. Army Марк Эспер

Трамп «Марк Эспер отправлен в отставку. Я хочу поблагодарить его за службу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перевес голосов выборщиков на президентских выборах в США, по итогам подсчёта, на стороне Джо Байдена — кандидата в президенты до Демократической партии.

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На минувшей неделе уже появлялась информация о планах отправить Эспера в отставку, но Пентагон её опроверг.