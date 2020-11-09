Ереван, 9 ноября, 2020, 20:47 — ИА Регнум. Бои за город Шуши продолжаются, в ходе боевых действий в плен взяты двое азербайджанских военных, сообщил 9 ноября представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян в своем Тelegram-канале.

MoD of the Republic of Armenia В Нагорном Карабахе

«Подразделения Армии обороны продолжают упорные бои за Шуши. Подразделениям противника наносятся огневые удары. В плен взяты двое военнослужащих противника», — написал Ованнисян.

Напомним, ранее в Карабахе заявили о потере контроля над ключевым городом Шуши.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с 27 сентября продолжаются бои. Обе стороны несут потери, с армянской стороны признана гибель более 1,2 тыс. военных. Потери ВС Азербайджана засекречены.