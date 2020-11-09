Минск, 9 ноября, 2020, 19:24 — ИА Регнум. Все энергетические системы Белорусской АЭС функционируют в штатном режиме, слухи о проблемах в этом отношении не соответствуют действительности, сообщили 9 ноября в пресс-службе минэнерго Белоруссии.

President.gov.by Александр Лукашенко на Белорусской АЭС

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В министерстве отметили, что на первом энергоблоке БелАЭС идёт этап «Энергетический пуск», на котором энергоблок работает на различных уровнях мощности — до 500 МВт. Кроме того, на этом этапе проверяется устойчивость работы энергосистемы при её неоднократном понижении.

Испытания первого энергоблока показали, что необходима замена «отдельного электротехнического измерительного оборудования». Эта замена и ведётся — «согласно технологическому регламенту».

«В настоящее время на энергоблоке проводятся испытания и работы в соответствии с этапной программой, — говорится в сообщении. — Все технологические системы функционируют в штатном режиме».

Напомним, ранее в интернете появились сообщения об остановке турбины на первом энергоблоке БелАЭС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, торжественный запуск в работу электростанции состоялся 7 ноября.