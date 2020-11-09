Екатеринбург, 9 ноября, 2020, 18:54 — ИА Регнум. Количество выездов скорой помощи в Екатеринбурге выросло до более чем 1700 в сутки. Об этом сообщили в оперштабе Свердловской области местным СМИ.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Скорая помощь

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«В среднем за сутки на станцию поступает около 3 тысяч обращений и медицинскими бригадами выполняется более 1700 вызовов», — заявили в структуре.

Для сравнения, в конце октября 2020 года медики совершали около 1500 вызовов в сутки, что уже было экстремальной нагрузкой. Среднее число вызовов для службы — от 1100 до 1200 в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за высоких нагрузок, которые выпали на долю службы скорой помощи, заведующие подстанциями в Екатеринбурге тоже вышли на линии.