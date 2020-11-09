Мурманск, 9 ноября, 2020, 18:47 — ИА Регнум. Режим самоизоляции для пожилых в Мурманской области дал свои плоды — заболеваемость COVID-19 в группе «65+» снизилась на 6,3%. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Альберт Анкер. Дедушка и внук

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"Число заболевших в возрастной группе 65+ снизилось на 6,3% по сравнению с предыдущей неделей. С переводом на дистанционную работу государственных и муниципальных служащих среди них также стало меньше заболевших», — отметили в штабе.

Напомним, режим дистанционной работы для 30% государственных и муниципальных служащих, а также самоизоляция для граждан старше 65 лет были введены в Мурманской области 16 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Мурманской области выявили 234 носителя коронавируса.