Зеленский заразился COVID-19
Киев, 9 ноября, 2020, 18:42 — ИА Регнум. О своём заражении коронавирусной инфекцией заявил 9 ноября украинский президент Владимир Зеленский в Telegram-канале.
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Президент Украины Владимир Зеленский
«Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат».
По словам украинского лидера, он хорошо себя чувствует, температура у него поднимается до 37,5 °С. Он добавил, что соблюдает самоизоляцию и «продолжает работать».
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