Санкт-Петербург, 9 ноября, 2020, 19:18 — ИА Регнум. По делу историка Олега Соколова в суде допросили в качестве свидетеля стороны обвинения следователя ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, участвовавшего в расследовании убийства аспирантки Анастасии Ещенко, передает 9 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Объединенная пресс-служба судов СПб По делу историка Соколова допросили следователя.

Во время допроса следователь Вячеслав Беляков рассказал, что после задержания Олег Соколов давал четкие объяснения по совершенному преступлению. Отвечал на вопросы следователей, рассказывал детали ночи с 7 на 8 ноября 2019 года, когда произошло резонансное убийство.

Кроме того, Соколов в ходе допроса неоднократно выходил с адвокатом в коридор, чтобы что-то обсудить и лишь раз, из-за истерики историка, пришлось прерывать допрос и переносить его на другой день.

«Тот допрос, который мы делали под видео, был по счету вторым, потому что предыдущий допрос сорвался, поскольку у него была истерика, — пояснил суду свидетель. — Здесь он был относительно нормальным, вёл себя адекватно, хотя несколько раз за время допроса переходил на эмоции, плакал, но быстро поправлялся».

На том допросе Соколов под запись рассказал о ссоре с Ещенко, о самом убийстве, о подготовке к расчленению тела и о процессе утопления останков в Мойке.

При этом медицинская помощь Олегу Соколову при допросе не требовалась и ее ни сам задержанный, ни его адвокат не просили. Кроме того, Соколов в форме свободного рассказа довольно подробно давал о событиях, местами переходя на эмоциональное изложение.

«С ним не нужно ничего было проговаривать, он прекрасно понимал, что от него хотят, и добровольно показывал, как происходили описанные им события», — резюмировал следователь.

Напомним, процесс по делу об убийстве Ещенко близится к концу, Соколову может грозить до 15 лет лишения свободы.