Санкт-Петербург, 9 ноября, 2020, 18:28 — ИА Регнум. Петербуржцам следует быть готовым к любому развитию событий и любым новым ограничениям из-за пандемии коронавируса. Об этом 9 ноября заявил губернатор Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Больница

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Губернатор подчеркнул, что власти постараются не отправлять весь город на карантин, но гарантировать ничего нельзя — гражданам следует тщательнее соблюдать меры предосторожности.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга «Мы будем делать всё необходимое, чтобы Петербург избежал повторного локдауна. Будем вводить дальнейшие ограничения по мере необходимости. Но необходимо быть готовым к любому развитию событий. Мы должны привыкнуть к новым условиям жизни. Число больничных коек не бесконечно. Вне дома необходимо всегда использовать маски, перчатки, средства дезинфекции, соблюдать дистанцию в людных местах. Это может каждый, а в совокупности эти простые правила объективно снижают риск заражения».

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Напомним, в последние дни в Петербурге каждый день выявляют больше 1 тыс. заражений коронавирусом. С 9 ноября в городе вернули некоторые ограничения: закрыли фуд-корты и детские комнаты, запретили массовые мероприятия численностью более 70 человек, за исключением культурных учреждений.

Тем не менее школы и вузы не отправили на обязательное дистанционное обучение. Родители петербургских школьников могут потребовать «смешанной» системы для детей, но тогда по сути они перейдут на домашнее самообучение с оценками, которые продолжат выставлять учителя каждую четверть.