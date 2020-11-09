Санкт-Петербург, 9 ноября, 2020, 18:16 — ИА Регнум. Предельный рост стоимости коммунальных услуг в Петербурге в 2021 году составит 3,3%. Об этом сообщается в проекте постановления, которое подготовил комитет по тарифам Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

Традиционно с 1 января по июнь 2021 года услуги ЖКХ не подорожают, зато суммы в квитанциях повысятся с 1 июля по конец года.

Комитет прогнозирует, что горячая вода и отопление подорожают на 3,4%, а холодная вода и водоотведение — на 1,8%.

Подорожание электричества составит от 3,3% в одноставочном тарифе до 5,4% по дневному тарифу, газ подорожает на 3,2%.

Средняя квитанция по квартплате суммарно подорожает на 3,26% по сравнению с декабрем 2020 года.