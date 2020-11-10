Вашингтон, 10 ноября, 2020, 07:22 — ИА Регнум. В попытке не упустить из рук мировое лидерство США не забывают и про военный аспект превосходства над потенциальным противником. Как именно США надеются доминировать в воздухе, превосходя возможности России и Китая, рассказывает автор ИА REGNUMВладимир Васильев.

Senior Airman Brett Clashman, U.S. Air Force Истребители F-35 ВВС США

Информация о планах по изменению подхода к разработке, созданию и обслуживанию летательных аппаратов военного назначения в США просачивалась в СМИ уже некоторое время. Но в сентябре этого года помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер пролил свет на то, как этот подход планируется осуществлять на практике. Судя по его заявлению, программа по созданию американского истребителя следующего поколения Next Generation Air Dominance (NGAD) не только принята к исполнению, но и дала уже первые плоды.

Действительно, из ситуации с «бесконечно улучшаемым», а по сути, провальным проектом истребителя F-35 американским военным надо было решительно выходить. Какие же уроки извлекли военные и промышленники и как они планируют качественно обогнать Россию и Китай в небе? Читайте статью Владимира Васильева «США раскрыли планы о военном доминировании в воздухе над РФ и КНР».