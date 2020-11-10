Москва, 10 ноября, 2020, 06:33 — ИА Регнум. Обсуждаемые в СМИ характеристики новейшего российского дальнего перехватчика заставляют задуматься о самой возможности создания такого чудо-самолета. Сможет ли мечта о российском перехватчике 6-го поколения стать реальностью, рассуждает автор ИА REGNUMВладимир Васильев.

Mil.ru Истребитель-перехватчик МиГ-31

Характеристики, которые должен иметь новый российский перехватчик МиГ-41, действительно поражают воображение. Здесь и скорость в 5 Махов (скоростей звука), и радиолокационная малозаметность, и даже способность выполнять боевые задачи в ближнем космосе. Поражение гиперзвуковых целей также должно стать доступным этому военно-техническому чуду.

Часть этих черт, хотя и в значительно усиленном варианте, МиГ-41 должен унаследовать от своего предшественника, советского истребителя МиГ-31, заменить который он должен в 2028 году. Времени на полное освоение всех стадий создания такого самолета не так уж много. Как планируется решать такую задачу?

Читайте статью Владимира Васильева «В России идёт работа над «истребителем-перехватчиком 5 Махов»».