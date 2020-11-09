Москва, 10 ноября, 2020, 02:20 — ИА Регнум. Последний конфликт в Карабахе стал еще одним подтверждением того, что ОДБК, как концепция оборонного блока, устарел. А раз так, не пришло ли время пересмотреть концепцию и перестать «готовиться к прошедшим войнам»? Об ответе на этот вопрос рассуждает обозреватель ИА REGNUMАлександр Запольскис.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

В общем, несмотря на плотный график мероприятий ОДБК, складывается впечатление, что многие его участники, в лице соответствующих государственных лидеров, с большим удовольствием видели бы свои страны в составе НАТО. Даже президент Белоруссии Александр Лукашенко, уж на что «надежный союзник России», и тот заявил, что готов увести свою страну в НАТО, если так «народ захочет».

При таких обстоятельствах, возможно, для России было бы стратегически правильнее не строить оборонный блок из негодных строительных материалов, а задуматься о целях, которые могли бы признать общими и достойными защиты и она, и ее потенциальные союзники. А сейчас приходится констатировать, что таких целей нет. В ближайшем же будущем все, кто добровольно пытается выполнять роль лимитрофа у российских границ, смогут в полной мере «насладиться» всем, что из такого положения вытекает.

Читайте статью Александра Запольскиса «Жить или не жить ОДКБ дальше? И если жить, то как?».