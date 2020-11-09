Калининград, 9 ноября, 2020, 17:37 — ИА Регнум. Первая партия модернизированных основных боевых танков Т-72Б3М получена армейским корпусом Балтийского флота, части которого располагаются в Калининградской области, сообщил 9 ноября журналистам командир корпуса генерал-майор Андрей Рузинский.

Минобороны России Танк Т-72Б3М

«В 2020 году продолжился процесс перевооружения соединений и воинских частей корпуса. Например, было получено 30 танков Т-72Б3М с улучшенными характеристиками», — цитирует слова Андрея Рузинского газета «Страж Балтики».

Новые основные боевые танки Т-72Б3М предназначены для замены танков более старой модификации Т-72Б1, имеющихся на вооружении армейского корпуса Балтфлота.

Справка ИА REGNUM: модернизированные основные боевые танки Т-72Б3М оснащены дополнительными комплектами защиты, новым, более мощным двигателем, 125-мм танковой пушкой с улучшенной баллистикой и увеличенным ресурсом эксплуатации с новой цифровой системой управления огнем.