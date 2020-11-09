Лос-Анджелес, США, 9 ноября, 2020, 17:33 — ИА Регнум. Мировые сборы «Довода» превысили отметку в $350 млн. Об этом 9 ноября сообщает издание Deadline.

Цитата из кф «Довод». Реж. Кристофер Нолан. Великобритания, США Куратор Протагониста Нил и агент ЦРУ Протагонист

Премьера фильма состоялась в августе 2020 года. Картина была тепло встречена зрителями и критиками.

Напомним, режиссёром «Довода» выступил Кристофер Нолан. Главную роль в картине исполнил Джон Дэвид Вашингтон.