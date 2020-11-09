Ставрополь, 9 ноября, 2020, 17:23 — ИА Регнум. Федеральная власть пытается укрепить свои рейтинги через повышение аппаратного веса премьера Михаила Мишустина. Ему дан зеленый свет для формирования собственной команды. Об этом ИА REGNUM заявил ставропольский политолог Сергей Кулагин.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Кадровая перетасовка в правительстве России — это, прежде всего, проверка измененной системы назначения членов правительства, а также попытка показать самостоятельность человека, напрямую отвечающего за внутреннюю политику в стране. Мишустин за время пребывания в должности оправдал доверие главы государства, смог в кризисный период вовремя среагировать на вызовы, найти пути решения по ряду острых вопросов. Несмотря на то, что действующий состав правительства будет работать до сентября 2021 года, Мишустину дан зеленый свет для формирования собственной команды и выдавливания неугодных элементов в едином правительственном механизме».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября 2020 года произведён ряд отставок в правительстве России. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внёс в Госдуму кандидатуры на ряд министерских постов, а также на должность вице-премьера. В регионах считают, что вслед за переменами в правительстве произойдут изменения в губернаторском корпусе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мишустин обновляет правительство — все новости»

Читайте также: За переменами в правительстве РФ может последовать губернаторопад: мнение