Санкт-Петербург, 9 ноября, 2020, 17:12 — ИА Регнум. Заместитель командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) по военно-политической работе генерал-майор Юрий Евтушенко скончался в Петербурге от COVID-19.

ЗВО Юрий Евтушенко (в центре)

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Об этом 9 ноября со ссылкой на информированный источник в военных кругах сообщило издание правительства Санкт-Петербурга «Петербургский дневник».

В пресс-службе ЗВО информацию о смерти генерала официально не подтвердили, но и не опровергли.