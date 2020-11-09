К Дому советов Оренбурга приходила «Смерть с косой»
Оренбург, 9 ноября, 2020, 17:17 — ИА Регнум. В Оренбурге возле Дома советов гулял человек в костюме Смерти. В руках он держал косу, сообщают информресурсы.
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Смерть с косой
Инцидент произошёл 7 ноября. «Смерть» гуляла возле парадного входа в здание правительства и размахивала косой, поглядывая на окна чиновничьих кабинетов. Сидя на ступенях, незнакомец поточил косу и ушёл.
Идентифицировать пикетчика не представляется возможным. Лицо мужчины было закрыто маской и никаких требований он не выдвигал.
Отметим, в здании Дома советов Оренбурга размещаются правительство Оренбургской области и Законодательное собрание. Возле здания периодически проходят акции протеста.