Оренбург, 9 ноября, 2020, 17:17 — ИА Регнум. В Оренбурге возле Дома советов гулял человек в костюме Смерти. В руках он держал косу, сообщают информресурсы.

Телеграм-канал grubnero Смерть с косой

Инцидент произошёл 7 ноября. «Смерть» гуляла возле парадного входа в здание правительства и размахивала косой, поглядывая на окна чиновничьих кабинетов. Сидя на ступенях, незнакомец поточил косу и ушёл.

Идентифицировать пикетчика не представляется возможным. Лицо мужчины было закрыто маской и никаких требований он не выдвигал.

Отметим, в здании Дома советов Оренбурга размещаются правительство Оренбургской области и Законодательное собрание. Возле здания периодически проходят акции протеста.