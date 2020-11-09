Кострома, 9 ноября, 2020, 16:53 — ИА Регнум. В Костромской области исполняющей обязанности главы администрации Нерехты и Нерехтского района назначена 54-летняя Ирина Воробьёва — об этом сообщает газета «Нерехтская правда».

Ирина Воробьёва

На протяжении последних 20 лет Ирина Воробьёва работала в социальной сфере — 10 лет возглавляла районный отдел социальной защиты населения, опеки и попечительства, до назначения на новую должность руководила пансионатом «Тихие зори» для пожилых людей и инвалидов. Женщина имеет высшее юридическое образование.

«Первая задача для меня — продолжить курс, взятый Игорем Евгеньевичем Малякиным (прежний глава администрации — ИА REGNUM). В этом году мы должны достроить бассейн в Нерехте, и отремонтировать дом культуры в Григорцево. Коллектив администрации мне нравится, он работоспособный, молодой и боевой. Шашкой махать (производить серьёзные кадровые перестановки — ИА REGNUM) я не собираюсь», — пояснила в беседе с корреспондентом информационного агентства Воробьёва.

Напомним, бывший глава Нерехты и Нерехтского района ушёл на повышение — должность заместителя главы региона, курирующего отрасль строительства, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Малякину предложил лично губернатор Костромской области Сергей Ситников. Выборы в Нерехтском районе ещё не назначены, однако глава администрации с приставкой «и.о.» уже заявила о намерении в них участвовать.