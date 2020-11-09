Калуга, 9 ноября, 2020, 16:54 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 138 человек за последние сутки, сообщает 9 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 135 подтверждённых случаев.

Admoblkaluga.ru Резерв коечного фонда составляет 20%.

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Всего в регионе 13 тыс. 73 положительных результата тестов получили подтверждение, 3 тыс. 109 человек находятся на лечении, 9 тыс. 875 человек выздоровели, 89 человек умерли. Отмечается, что больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (1224), в Боровском районе (275), в Обнинске (201) и в Людиновском районе (199).

По сообщению министра здравоохранения региона Алана Цкаева, в настоящее время по количеству пациентов с COVID-19 (1,3% населения) Калужская область занимает 41-е место в Российской Федерации. Всего на лечении находятся 24,5%. В стационарах — 1680 пациентов, из них на инвазивной ИВЛ — 13 (0,8%), на неинвазивной ИВЛ — 41 (2,4%), 982 человека — на кислородной поддержке (58,4%). Коэффициент распространения коронавирусной инфекции составляет 1,07. Охват тестированием — 200,2 на 100 тысяч населения. С начала пандемии обследованы 253 950 человек. Резерв коечного фонда — 20%. Всего в медицинских организациях области функционирует 2096 инфекционных коек, из которых 1064 (50,7%) оснащены кислородом.