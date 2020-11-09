Киев, 9 ноября, 2020, 16:48 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим карантина на выходные дни поможет стране «избежать жесткого локдауна», а также позволит подготовить необходимое количество больничных коек.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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Об этом он заявил в ходе совещания 9 ноября, сообщает пресс-служба офиса президента.

Зеленский отметил, что временный режим карантина на выходные власти введут «примерно на несколько недель».

«Увеличение количества коек, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект. Наш сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года будет далеко не худшим», — отметил президент.

В свою очередь, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подтвердил, что решение будет официально утверждено «в ближайшее время». Чиновник призвал граждан «с пониманием отнестись к предложенным противоэпидемическим ограничениям», которые вводит правительство.

«Сегодня мы говорим о двух уровнях эпидемической опасности — оранжевый, который работает на территории всего государства, и красный, который работает почти на 200 административных единицах», — уточнил Ляшко.

ИА REGNUM напоминает, что о введении на Украине карантина выходного дня ранее сегодня заявил глава минздрава страны Максим Степанов. По словам министра, предполагается, что с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.