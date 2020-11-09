Оренбург, 9 ноября, 2020, 16:42 — ИА Регнум. В правительстве России 9 ноября произошел целый ряд перестановок, что может ознаменовать начало осеннего кадрового «сезона», за которым может последовать губернаторопад. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил оренбургский политтехнолог Кирилл Шкилёв.

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»Страна мобилизуется в ситуации со второй волной короновируса и перед большим предвыборным сезоном. Впереди старт кампании в Госдуму и ряд региональных кампаний, которые пройдут в новой реальности, где будет и электронное голосование, и голосование по почте. Самое главное здесь — явка. Новая Госдума должна подтвердить свою легитимность. Ну, а для хорошей явки нужна хорошая социальная ситуация, которая может быть обеспечена реализацией ключевых нацпроектов — строительство и городская среда, экология и другие», — сказал эксперт.

Он не исключает того, что осенний кадровый «сезон» продолжится и ознаменуется отставками в губернаторском корпусе, особенно в тех регионах, где есть проблемы с эпидемиологической ситуацией и с реализацией нацпроектов.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин внёс в Госдуму кандидатуры на ряд министерских постов, а также на должность вице-премьера. На должность заместителя председателя правительства РФ предложена кандидатура Александра Новака, на должность министра энергетики — Николая Шульгинова, на пост главы Минстроя — Ирека Файзуллина, на должность главы Минтранса — Виталия Савельева, главы Минприроды — Александра Козлова, на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики — Алексея Чекункова.